桃園「圓夢」第140場愛心活動　捐贈650名弱勢學童書包

▲桃園市圓夢愛心關懷協會第140場愛心活動，捐贈650名弱勢學童書包。（圖／圓夢提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會，每月舉辦主題式的愛心活動，致力幫助弱勢族群，持續為社會奉獻愛心與溫暖。協會理事長謝慧謹11日表示：這個月是圓夢愛心協會第140場愛心活動，協會團隊實際走訪學校，校長提出孩子最重要的需求是書包。

於是，協會認真慎選了一個多功能且符合人體工學的書包，並攜手善心人士共同採購了650個、市價將近100萬元的書包，於開學前分送給桃園成功國小、中山國小、笨港國小、海湖國小、樹林國小、高原國小、頂社國小、內海國小、自立國小、菓林國小、快樂國小、中興國小、文山國小等13所學校弱勢孩童，讓孩子們背起書包，快樂的上學去。

謝慧謹說：發起這一項開學禮物圓夢計畫，是希望幫助孩子獲得必要的學習用品，讓弱勢孩子也能背起新書包，快樂且能無憂無慮的上學去，增加學習的興趣和動機，帶著自信心迎接新的學期。

圓夢的愛心，從不間斷，理事長謝慧謹從感恩開始，帶著團隊南北奔波，總想著哪裡有需求就去現場走訪，再給予實際幫助，團隊成員也隨著謝理事長一起〔甘之如飴〕的付出，盼喚起善心人士共襄盛舉。