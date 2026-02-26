　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他學測成績超極端「成M字型」！萬人笑生錯時代：建議考科舉

一名學測生公布自己的成績單，好奇發問這樣極端的成績能上什麼大學。（圖／方萬民攝）

▲一名學測生公布自己的成績單，好奇發問這樣極端的成績能上什麼大學。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

115學年度大學學科能力測驗成績昨日公布，一名學測生貼出自己的成績留言發問，「這成績可以上什麼學校……」只見他國文、社會高達滿級分，不過英文與數學的成績卻慘不忍睹，讓大批網友笑喊「生錯時代的科舉戰士。」

該名學生在Threads上貼出自己的學測成績，上面寫著國文、社會滿分15級分，英文4級分、數學A則是4級分、數學B也只有3級分。這樣懸殊的成績差距讓他憂心詢問網友「這成績可以上什麼學校……」

不少網友看了留言笑說原PO根本生錯時代，「這邊建議考科舉」、「這個放在一起至少是吏部尚書了」、「可以來我大宋，朕封你為宰相」、「早點出生唐宋古文八大家就有你的位子了」、「李白杜甫白居易這麼早死就是為了避你的鋒芒」、「你適合寫八股文」、「生錯年代，不然課本上就是你的詩了」、「我當年成績跟你差不多，左翻右翻找到一間不看英文，只看國文跟社會的中文系」。

也有許多網友給出實際建議，「淡江日文，只看國文跟社會，淡江日文系應該是台灣第二個開設日文系的大學，資源、赴日交換、日本大學雙聯學位在私立大學中也算頂尖」、「科舉好朋友，認真講分科考滿級的話應該有機會能上政大歷史」、「考國考，認真。大學先緩緩，有公職之後讀二技補完大學學歷，之後再考升等，少走幾年歪路」、「可以讀私校經濟、企管（政治、社會系），然後考國立大學碩士，出來找立法委員/議員幕僚。方案二是書記官、方案三可以去社工」、「選不採計英文的第一類組」、「高師國文試試看，個申可以上的，但就是被審資料要用心一點，英語真的是大動脈考得差哪裡都上不了」。

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

2024年底數據顯示，LINE在台用戶數達2200萬，幾乎是多數民眾日常生活中不可或缺的APP。LINE官方就提醒，即起將針對未完成完整帳號綁定的用戶發送提醒，若帳號綁定不完整，一旦手機遺失或被盜，好友名單與聊天紀錄等資料恐怕「一鍵歸零」，只要花短短幾分鐘完成「帳號健檢」，就能大幅降低風險。

