大陸 大陸焦點 特派現場

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」　網揪1細節：沒錢？

大陸安徽省1名女子在春節假期結束後返回杭州途中，因滬渝高速公路突發嚴重塞車，最後與10年未見的初戀男友意外重逢。（圖／翻攝自微博）

▲女子在塞車車流中，與10年未見的初戀男友意外重逢。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸安徽省1名女子在春節假期結束後返回杭州途中，因滬渝高速公路突發嚴重塞車，被迫改走國道。未料，這次臨時改道竟讓她在車流中與10年未見的初戀男友重逢，上演現實版「命運交匯」，相關話題迅速在網路引發熱議。

綜合陸媒報導，當事人回憶，她當天開車行經國道路段時，突然注意到前方1輛車的車牌號碼格外熟悉。憑藉對過往記憶的敏銳直覺，她一路跟隨確認，最終按喇叭示意。對方停車後下車查看，才驚覺按喇叭者竟是分別10年的前女友。2人在路邊短暫寒暄，互道近況與祝福，隨後各自駕車離去，並未留下聯絡方式。

女子透露，2人於2015年和平分手，當年曾抱頭痛哭，為青春畫下句點，此次意外重逢，「更像是與自己的青春打了一聲招呼」。她坦言，自己能一眼認出車牌，是因為當年對這段感情印象深刻；而男方則是在按喇叭提醒後才認出她。

事件曝光後，「堵車促成重逢」、「車牌成為情感密碼」等話題迅速登上熱搜。許多網友形容這是「現實版偶像劇」，認為兜兜轉轉仍能在人海中相遇，是命運巧妙安排；也有人以「星辰交匯」比喻這場短暫重逢，寄託對純粹情感的嚮往。

值得關注的是，雙方克制又體面的告別同樣獲得輿論肯定。多數觀點認為，10年光陰足以改變人生軌跡，「不打擾、不糾纏」既是對過往的尊重，也是對當下生活的負責。相比戲劇化的「重逢閃婚」，這樣點到為止的相遇更顯成熟理性。此外，網友亦幽默調侃「10年未換車，是念舊還是經濟壓力」，甚至猜測車牌尾號是否藏有「520」等特殊寓意。

