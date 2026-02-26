小孩摺菜單遭索480元！店家PO「印製費」道歉　網揪細節：不合理

▲小孩摺到菜單被要求賠償480元，貼文一出引發網友熱議。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

餐廳菜單一份成本應該多少錢？近日有一名女子在Threads發文表示，日前帶小孩到宜蘭冬山一家鴨肉餐廳用餐，沒有注意到孩子拿著菜單在把玩，隨後店員過來告知，稱因為小孩造成菜單有摺痕，「有摺痕就無法再使用」，向他們索賠480元，讓女子嚇得直呼原來這種菜單成本這麼高。貼文引發熱議，不少人認為這個價格並不合理，甚至還有人找出網路上的照片，指出該餐廳其他張的菜單本來就被摺得爛爛的，痛批業者根本故意針對人。對此業者25日深夜也做出回應，坦言此處理不妥，表示願意退還480元，不過店主秀出的勞務報酬單也再度引發議論。

該名女子發文指出，前兩天和家人帶孩子到宜蘭冬山某店用餐，該店有提供實體菜單，但桌上告知是使用QR Code點餐再到櫃台付款。原po說，當時正在幫家人點餐，沒注意到小朋友在把玩實體菜單，而在點餐時櫃檯人員也沒有告知任何問題，回到座位之後有一位男員工前來告知，說因為小朋友摺到菜單，他們的菜單是「訂製品」，價格不便宜，有摺痕就不能再使用，並表示賠償金額為480元。

單張護貝紙要價480？ 網秀一本只花72元

由於看到菜單上確實有摺痕，原po立刻掏錢賠償，但還是相當驚訝「這種菜單成本居然那麼高????真的是有嚇到！」只不過這個數字也引發眾人熱議，網友指出，菜單本來就是消耗品，價格異動時也會重做，這個賠償金額很欺負人；有人認為，若造成店家損失確實應該賠償，只是一張菜單要價480元是否合理令人質疑。

引發爭議的店家所使用的菜單為單張護貝紙，有從事餐飲的網友分享，自己做了一本好幾頁的菜單要價72元，「那種反而要480元，突然覺得我的菜單本有點廉價」；更有網友翻出當事店家的Google頁面，找出其他菜單的照片，直接打臉店家「他們家其他張原本的菜單就是爛成這樣耶」，批店家根本只是故意針對原po。

▲有網友分享自己的菜單一本只要72元。（翻攝自Threads）

店主聲明「有看監視器確認」 還原當時情況

引發爭議的當事鴨肉餐廳二代經營者25日深夜11點發文回應說明並向大致致歉。業者提到，當天晚上接待一桌客人用餐。點餐過程中，大人專注於手機點餐操作，而未注意孩童將店內護貝菜單對折把玩。客人點完餐後帶著菜單到櫃檯結帳時，櫃檯人員當下有發現已留下明顯折痕，但因櫃檯人員不確定是否為提供客人菜單參考時已有損壞，結帳當下並未和客人確認。

業者指出，在櫃檯人員幫客人結完帳後隨即反應此事，經透過監視器畫面確認是孩童玩弄凹折導致受損，對方也表示願意賠償。在客人賠償後外場員工因不知情客人已有支付菜單費用，所以照著SOP整理、收回菜單，「在此向客人致歉。」

菜單成本到底多少錢？ 店主公開證據反遭打臉

店主說明，因新菜單為年前重新設計與印製，委託聯繫廠商製作總費用共9,600元，並附上勞務報酬單佐證。店主坦言，當時未經周延評估，便以20份平均換算單張成本約480元，向客人提出賠償說明，「事後檢視，此處理方式並不妥適，也可能造成不適，對此致上誠摯歉意。」並表示願意全額退還這480元的費用，強調他們一向重視顧客感受與服務品質。未來將以更審慎理性的態度處理突發狀況，在用心經營的同時，持續提醒自己保有服務業應有的同理與溫度。

▲業者聲明提供的勞務報酬單公布後再度引發眾人批評。（翻攝自Threads）

然而店主公布的勞務報酬單，上面的費用名稱不只有菜單印製代辦，還包含了菜單排版、文字內容校對、修改等，不少人狠酸「居然把設計費算到客人頭上」「9600包含設計費 你直接這樣除20 叫人家賠480 非常不合理」「把設計費轉嫁到客人身上，出來為此事道歉，卻還要強調是大人專注於手機點餐忽略孩子在把玩？」「設計費是設計客人喔」「感謝店主在2026新的一年為大家示範，何謂避重就輕的失敗道歉說明。」「這個本來就是開店要負擔 會有損耗/折舊成本 荒唐到家了⋯⋯」



