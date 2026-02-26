　
3C家電 3C焦點

不是詐騙！LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

LINE官方提醒，自2月25日起，將針對尚未完整綁定的用戶，陸續發送提醒通知。（圖／達志／路透社）

▲LINE官方提醒，自2月25日起，將針對尚未完整綁定的用戶，陸續發送提醒通知。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

2024年底數據顯示，LINE在台用戶數達2200萬，幾乎是多數民眾日常生活中不可或缺的APP。LINE官方就提醒，即起將針對未完成完整帳號綁定的用戶發送提醒，若帳號綁定不完整，一旦手機遺失或被盜，好友名單與聊天紀錄等資料恐怕「一鍵歸零」，只要花短短幾分鐘完成「帳號健檢」，就能大幅降低風險。

LINE官方宣布，即起將針對尚未完成完整帳號綁定的用戶，陸續發送提醒通知，引導用戶完成帳號健檢設定。此次提醒屬於LINE例行性，將統一透過名為「Service Messages」的綠盾官方帳號發送；該帳號為LINE系統專用通知管道，用戶無法封鎖，目的在確保重要安全資訊能確實送達。

LINE官方說明，首先，「帳號健檢」需完成3項基本設定，加上Apple或Google帳號綁定，用戶可以在手機上打開LINE→進入主頁→點擊右上角齒輪圖示（設定）→進到「我的帳號」，依序完成電話號碼（需為能收到簡訊認證碼的有效號碼）、電子郵件與密碼設定，選擇綁定Apple或Google帳號（兩者或至少其中1個，綁定後會顯示「取消同步」，代表綁定成功）。

（圖／翻攝自台灣LINE官方BLOG）

▲帳號健檢」主要完成3項基本設定，並至少綁定Apple或Google其中一項帳號。（圖／翻攝自台灣LINE官方BLOG）

LINE官方強調，綁定的動作不需要透過任何「網頁」進行認證，只要在自己手機上的LINE APP設定就好，LINE官方不會主動要求用戶在其他網站輸入資料，也不會主動寄出驗證信，僅會在用戶設定完電子郵件帳號時，系統自動發送驗證信件至信箱讓用戶完成設定。

LINE官方表示，完成完整綁定後，當用戶遇到手機遺失、誤刪LINE APP、帳號被詐騙集團搶走時，就可幫助重新登入原本的帳號；若帳號救不回來，好友名單，聊天記錄等都會一併消失，無法匯入新帳號。而在部分情況下，即使有備份，也可能無法還原所有聊天紀錄。

LINE官方近期也公告，自2月25日起，將針對尚未完整綁定的用戶，陸續發送提醒通知，這是官方為引導用戶強化LINE帳號設定，以每季為頻次所進行的帳號健檢宣導，會固定透過名稱為「Service Messages」綠盾官方帳號，來提醒用戶進行LINE帳號健檢。

LINE官方提醒，「Service Messages」綠盾官方帳號，是LINE通知用戶專用的官方帳號，因此無法封鎖，才能確保用戶確實收到重要資訊，若用戶有收到「請儘速完成基本帳號設定」或「請儘速完成Apple或Google帳號設定」的提醒訊息，代表帳號綁定還不完整。

（圖／翻攝自台灣LINE官方BLOG）

▲LINE特別提醒，綁定的動作不需要透過任何網頁進行認證，在手機上的LINE App設定就好。（圖／翻攝自台灣LINE官方BLOG）

不是詐騙！LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

不是詐騙！LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

LINE的記事本功能相當方便！由於聊天室內的圖片、影片過期後便不能再查看，因此許多人都會將想要留存的影片、圖片上傳到記事本上，方便日後瀏覽。不過，LINE昨（25）日發布公告，表示為了維持服務穩定性，預計4月27日起，結束記事本內上傳影片的功能。

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐是誰

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐是誰

帳號被盜恐全沒！LINE教3步驟完成帳號健檢

帳號被盜恐全沒！LINE教3步驟完成帳號健檢

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

