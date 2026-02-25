　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸史上最長春節假期結束　5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

▲洛陽古城。（圖／CFP）

▲洛陽古城。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

馬年春節是大陸「史上最長春節假期」，9天連假於2月23日正式結束，相關春節假期數據也陸續出爐。官方統計顯示，大陸國內出遊人次達5.96億，旅遊總花費8034.83億元人民幣（約3.65兆元新台幣），較2025年春節8天假期分別增加0.95億人次與1264.81億元（人民幣，下同），雙雙創下歷史新高。

▲重慶長江索道上的纜車車廂。（圖／CFP）

▲重慶長江索道上的纜車。（圖／CFP）

《央視新聞》報導，經文化和旅遊部數據中心測算，春節假日9天，全國國內出遊5.96億人次，較2025年春節假日8天增加0.95億人次；國內出遊總花費8034.83億元，較2025年春節假日8天增加1264.81億元，假日遊客人數和花費均創歷史新高，全國文化和旅遊市場平穩有序。

交通運輸部數據顯示，9天假期期間，全社會跨區域人員流動量累計超過28億人次，日均3.11億人次，較去（2025）年同期成長8.2%，創歷史新高。其中，全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，民航發送旅客2205萬人次。

▲湖南長沙觀光步行街。（圖／CFP）

▲湖南長沙觀光步行街。（圖／CFP）

大陸各地在春節期間推出消費券與補貼措施，帶動內需消費。其中，福建舉辦4300餘場文旅活動、推出560餘項優惠政策；湖南舉辦超過3000場促消費活動；重慶推出1300餘場文旅活動並發放5000萬元出行補貼。夜間經濟也明顯升溫，洛陽古城文化街區、長沙五一商圈等人潮聚集。

此外，北冰雪與南海島的特色旅遊也成為假期亮點。黑龍江哈爾濱冰雪大世界推出春節主題活動；飛豬數據顯示，春節期間冰雪旅遊訂單量同比成長超過2倍，長白山、松花湖、亞布力、崇禮、將軍山等為熱門滑雪地。海南則是在封關後迎來首個春節長假，全島酒店預訂熱度同比成長超70%。

▲▼第二十七屆哈爾濱冰雪大世界。（圖／翻攝自微博）

▲哈爾濱冰雪大世界。（圖／翻攝自微博）

去哪兒旅行數據顯示，春節期間飛往小型機場所在城市的旅客量大幅上升，其中，飛往武夷山市旅客量同比成長1.6倍；飛往岳陽市旅客量同比成長96%；邢台市與永州市機票預訂量翻倍，熱門縣城春節期間酒店預訂量也出現倍增。

此外，大陸年輕人群體興起的「新中式」風潮則是帶動景區人氣，包括開封清明上河園、萬歲山武俠城等持續受年輕族群歡迎；江蘇淮安西遊樂園門票預訂量同比翻倍；無錫拈花灣與山東棗莊台兒莊古城門票預訂量同比成長超過六成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手認錯了！酒駕撞死運將「鞠躬道歉」
快訊／Gogoro台灣＆海外最新計畫曝！　新款聯名車3／3發
無菸政策一堆菸蒂！她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲
天價拖吊公司在台中！大門深鎖撲空　同行揭黑底
等不到台積電下跌！　夫妻「合資500萬」閉眼All in
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會黑名單
冷氣墜17樓砸死政大女學霸！　二審判決出爐
股市小白「只買1檔ETF」　過完年超害怕：1個月賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

牛奶浴草莓1斤「要價1639元」…民眾驚呆！　陸專家分析：不現實

陸史上最長春節假期結束　5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

AI會放大人類智商！　陸清大外籍院士：再過10年一週只需工作兩天

邱垂正示警陸方「三大風險」　籲台商分散布局加入「台灣隊」

強調和平！賴清德稱對岸「中國大陸」　重申維持現狀、和好相處

在伊朗華人曝物價飛漲30％　華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

德國總理梅爾茨率團訪中　將赴杭州參訪機器人龍頭企業「宇樹科技」

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

牛奶浴草莓1斤「要價1639元」…民眾驚呆！　陸專家分析：不現實

陸史上最長春節假期結束　5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

AI會放大人類智商！　陸清大外籍院士：再過10年一週只需工作兩天

邱垂正示警陸方「三大風險」　籲台商分散布局加入「台灣隊」

強調和平！賴清德稱對岸「中國大陸」　重申維持現狀、和好相處

在伊朗華人曝物價飛漲30％　華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

德國總理梅爾茨率團訪中　將赴杭州參訪機器人龍頭企業「宇樹科技」

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產後私密處變鬆弛可自然恢復　醫教緊實心法：給媽媽半年時間

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人

大陸熱門新聞

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

便祕7個月！30歲男喝過期牛奶「暴瘦26kg」

38歲陸商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

賴清德稱對岸「中國大陸」　重申維持現狀、和好相處

陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

德國總理梅爾茨率團訪中 將赴杭州參訪機器人龍頭企業「宇樹科技」

AI會放大人類智商！ 陸清大外籍院士：再過10年一週只需工作兩天

在伊朗華人曝物價飛漲30％ 華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

更多熱門

相關新聞

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

春節期間不少民眾出國旅遊，根據桃園機場統計，2月13日至2月23日總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%，228連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰單日15.3萬人次，呼籲旅客提早3小時抵達。

228連假訂房「雲林、台南、苗栗」衝前三　國道恐壅塞

228連假訂房「雲林、台南、苗栗」衝前三　國道恐壅塞

228連假蘇花交通尖峰時段曝　行車攻略一次看

228連假蘇花交通尖峰時段曝　行車攻略一次看

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

關鍵字：

春節旅遊消費交通冰雪旅遊文化觀光

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彭佳慧回應了！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

最不會社交三大星座！

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面