陸史上最長春節假期結束　5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

▲洛陽古城。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

馬年春節是大陸「史上最長春節假期」，9天連假於2月23日正式結束，相關春節假期數據也陸續出爐。官方統計顯示，大陸國內出遊人次達5.96億，旅遊總花費8034.83億元人民幣（約3.65兆元新台幣），較2025年春節8天假期分別增加0.95億人次與1264.81億元（人民幣，下同），雙雙創下歷史新高。

▲重慶長江索道上的纜車。（圖／CFP）

《央視新聞》報導，經文化和旅遊部數據中心測算，春節假日9天，全國國內出遊5.96億人次，較2025年春節假日8天增加0.95億人次；國內出遊總花費8034.83億元，較2025年春節假日8天增加1264.81億元，假日遊客人數和花費均創歷史新高，全國文化和旅遊市場平穩有序。

交通運輸部數據顯示，9天假期期間，全社會跨區域人員流動量累計超過28億人次，日均3.11億人次，較去（2025）年同期成長8.2%，創歷史新高。其中，全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，民航發送旅客2205萬人次。

▲湖南長沙觀光步行街。（圖／CFP）

大陸各地在春節期間推出消費券與補貼措施，帶動內需消費。其中，福建舉辦4300餘場文旅活動、推出560餘項優惠政策；湖南舉辦超過3000場促消費活動；重慶推出1300餘場文旅活動並發放5000萬元出行補貼。夜間經濟也明顯升溫，洛陽古城文化街區、長沙五一商圈等人潮聚集。

此外，北冰雪與南海島的特色旅遊也成為假期亮點。黑龍江哈爾濱冰雪大世界推出春節主題活動；飛豬數據顯示，春節期間冰雪旅遊訂單量同比成長超過2倍，長白山、松花湖、亞布力、崇禮、將軍山等為熱門滑雪地。海南則是在封關後迎來首個春節長假，全島酒店預訂熱度同比成長超70%。

▲哈爾濱冰雪大世界。（圖／翻攝自微博）

去哪兒旅行數據顯示，春節期間飛往小型機場所在城市的旅客量大幅上升，其中，飛往武夷山市旅客量同比成長1.6倍；飛往岳陽市旅客量同比成長96%；邢台市與永州市機票預訂量翻倍，熱門縣城春節期間酒店預訂量也出現倍增。

此外，大陸年輕人群體興起的「新中式」風潮則是帶動景區人氣，包括開封清明上河園、萬歲山武俠城等持續受年輕族群歡迎；江蘇淮安西遊樂園門票預訂量同比翻倍；無錫拈花灣與山東棗莊台兒莊古城門票預訂量同比成長超過六成。