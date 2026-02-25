首跨出六都！苗栗雲林台東392戶中央社宅招租　放寬兄弟姊妹共住

▲中央新建社宅招租首度跨出六都，苗栗、雲林、台東共392戶社宅3月9日受理申請，放寬兄弟姊妹共住。（圖／住都中心提供）



記者陳家祥／台北報導

國家住宅及都市更新中心今（25日）舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會，首度推出六都以外縣市的新建社宅，分別位於苗栗縣、雲林縣及台東縣，3案共計392戶。此外，也放寬「家庭成員」認定方式，可與實際共同居住的祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住。3月9日起受理申請，經公開抽籤後9月1日起可入住。

住都中心表示，本季3處社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」107戶、雲林縣斗六市「斗六好室」96戶及台東縣台東市「海濱好室」189戶，都是中央在各該縣市首座完工招租的新建社宅。

住都中心表示，此次新建社宅戶型涵蓋套房、二房及三房，將於3月9日開始受理申請，至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。

住都中心董事長花敬群表示，去年社宅招租戶數達4864戶，預計今年招租戶數將突破5000戶，顯示社宅供應量能持續及穩定釋出。此次招租，苗栗、雲林及台東縣政府均高度期待，更與中心密切合作並設置實體據點，就近服務在地民眾。

花敬群強調，中央社宅的品質，均秉持全台一致的建築標準、規格及管理服務，不因地域而有所落差，致力為全國民眾提供安心、幸福的宜居空間。

另外，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，住都中心表示，本季招租同步放寬「家庭成員」的認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請。

舉例來說，除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

此外，本季招租社宅也持續推動社會支援政策，各案均保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；另保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，持續回應不同族群的居住需求。

國家住都中心提醒，本季苗栗、雲林、台東三縣市的中央社宅租金「皆含管理費」，並依家庭所得條件的不同而分級，除低收入戶及中低收入戶採用第一級租金（約為市場租金4折），其他身分別的租戶則依家庭成員每人每月平均所得的差異，採取第二級、第三級的租金（約為市場租金的7至8折）。

國家住都中心強調，中央興辦的社宅不僅是提供穩定居所，更是國家回應不同地區居住需求、縮短城鄉資源落差的重要政策工具，未來將持續推動中央社宅落實全國各地，讓民眾無論身處何地，都能享有品質一致、制度公平的居住支援。