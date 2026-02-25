　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首跨出六都！苗栗雲林台東392戶中央社宅招租　放寬兄弟姊妹共住

▲▼中央新建社宅招租首度跨出六都，苗栗、雲林、台東共392戶社宅3月9日受理申請，放寬兄弟姊妹共住。（圖／住都中心提供）

▲中央新建社宅招租首度跨出六都，苗栗、雲林、台東共392戶社宅3月9日受理申請，放寬兄弟姊妹共住。（圖／住都中心提供）

記者陳家祥／台北報導

國家住宅及都市更新中心今（25日）舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會，首度推出六都以外縣市的新建社宅，分別位於苗栗縣、雲林縣及台東縣，3案共計392戶。此外，也放寬「家庭成員」認定方式，可與實際共同居住的祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住。3月9日起受理申請，經公開抽籤後9月1日起可入住。

住都中心表示，本季3處社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」107戶、雲林縣斗六市「斗六好室」96戶及台東縣台東市「海濱好室」189戶，都是中央在各該縣市首座完工招租的新建社宅。

住都中心表示，此次新建社宅戶型涵蓋套房、二房及三房，將於3月9日開始受理申請，至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。

住都中心董事長花敬群表示，去年社宅招租戶數達4864戶，預計今年招租戶數將突破5000戶，顯示社宅供應量能持續及穩定釋出。此次招租，苗栗、雲林及台東縣政府均高度期待，更與中心密切合作並設置實體據點，就近服務在地民眾。

花敬群強調，中央社宅的品質，均秉持全台一致的建築標準、規格及管理服務，不因地域而有所落差，致力為全國民眾提供安心、幸福的宜居空間。

另外，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，住都中心表示，本季招租同步放寬「家庭成員」的認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請。

舉例來說，除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

此外，本季招租社宅也持續推動社會支援政策，各案均保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；另保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，持續回應不同族群的居住需求。

國家住都中心提醒，本季苗栗、雲林、台東三縣市的中央社宅租金「皆含管理費」，並依家庭所得條件的不同而分級，除低收入戶及中低收入戶採用第一級租金（約為市場租金4折），其他身分別的租戶則依家庭成員每人每月平均所得的差異，採取第二級、第三級的租金（約為市場租金的7至8折）。

國家住都中心強調，中央興辦的社宅不僅是提供穩定居所，更是國家回應不同地區居住需求、縮短城鄉資源落差的重要政策工具，未來將持續推動中央社宅落實全國各地，讓民眾無論身處何地，都能享有品質一致、制度公平的居住支援。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大釣魚簡訊詐團被抄了！　主嫌名牌名錶炫富
行車糾紛被抓到皮開肉綻！　恐怖畫面曝
網紅在他家吸毒暴斃　知名經紀人要賠150萬
日減1小時工時　申請方式、條件曝
刮中第5張2000萬！　新竹情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

快訊／賴清德感謝柯建銘「完成交棒」 為台灣民主留深厚基礎

邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

賴清德國情報告協商無共識　黃國昌：別執著用詞「重點是實問實答」

「無良公關」管理員遭判6月！　徐巧芯嗨喊：2年了終於還我公道

傳鄭習會時間已敲定3月12日　民進黨：希望國民黨以國家為重

發豪語2026「只能贏不能輸」　鄭麗文：3月完成9成縣市長提名

賴清德提「四化」拚團結　翁曉玲提3問質疑：能否化言為行？

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

快訊／賴清德感謝柯建銘「完成交棒」 為台灣民主留深厚基礎

邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

賴清德國情報告協商無共識　黃國昌：別執著用詞「重點是實問實答」

「無良公關」管理員遭判6月！　徐巧芯嗨喊：2年了終於還我公道

傳鄭習會時間已敲定3月12日　民進黨：希望國民黨以國家為重

發豪語2026「只能贏不能輸」　鄭麗文：3月完成9成縣市長提名

賴清德提「四化」拚團結　翁曉玲提3問質疑：能否化言為行？

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

預算都是2千萬！　北市3區挑中古屋「多出1間房」

酷澎個資外洩爭議　韓政府報告：查無金融敏感資料外洩

嘉義高中115學測奪滿級分狀元　百人破50級分創佳績

蔡依林布拉格廣場圓夢！　「辣洩水蛇腰」竟遇勁敵：比我還漂亮

台股大崩盤怎麼辦？　理財作家曝存2檔ETF「跌到1萬點也不怕」

快訊／賴清德感謝柯建銘「完成交棒」 為台灣民主留深厚基礎

國際放空機構唱衰記憶體！　老手反笑「拿明朝的劍斬清朝的官」

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

政治熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

韓國瑜示警國民黨「窒息危機」　林濁水讚：如此氣魄朝野獨一無二

「龍仔」沒骨折！　蔡其昌曝小熊隊態度：還需觀察

無菸政策仍一堆菸蒂　她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲1次

郭正亮：綠想「造神鄭麗君」卻亂了　民進黨都不用選

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

江啟臣遭質疑收割航線政績！　網刷一排「謝謝蔡其昌」

網友質疑對美軍購不知買什麼　黃暐瀚：自己關在黑箱抱怨世界一片黑

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

更多熱門

相關新聞

苗栗火旁龍盛會登場　鍾東錦、柯文哲連袂點睛祈福

苗栗火旁龍盛會登場　鍾東錦、柯文哲連袂點睛祈福

苗栗市公所今（25）日在玉清宮舉行「2026苗栗火旁龍」的祥龍點睛、客家龍競技活動，市長余文忠、縣長鍾東錦和民眾黨創黨主席柯文哲等人，焚香祝禱恭迎龍神降臨，為15尾祥龍開光點睛，為連續第28年客庄民俗活動揭開熱鬧序幕。2月28日的火旁龍之夜，祥龍接受成千上萬的鞭炮洗禮，也將為系列活動帶到最高潮，精彩可期。

斗南站139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌

斗南站139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

身騎白馬過三關　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

身騎白馬過三關　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

關鍵字：

國家住都中心苗栗雲林台東中央社宅

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

最不會社交三大星座！

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面