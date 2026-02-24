　
地方 地方焦點

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

▲新式測速照相設於速限40公里路段，宣導期後將正式取締。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林山區交通安全再升級。為降低事故風險，警方在雲林縣古坑鄉華山村境內149縣道新設固定式測速照相設備，地點位於32公里700公尺處、速限40公里路段。該處去年11月曾發生死亡車禍，引發地方關注，警方表示，此次設置結合科技執法與宣導機制，盼以制度化管理降低超速行為，守護山區道路通行安全。

警方指出，山區道路受地形限制，多彎且視線不佳，若駕駛未依速限行駛，遇突發狀況往往難以及時反應，事故嚴重性也相對提高。去年11月該路段發生致命車禍後，地方民眾與民代多次反映，希望加強交通管理措施，經會勘評估後決定設置固定式測速設備，以科技取締取代人力站崗，提升全天候執法強度與穩定度。

警方說明，新設備採超速感應系統自動偵測，違規車輛將即時拍照存證，執法地點與取締項目已公告於官方網站供民眾查詢，並規畫三個月宣導期，讓駕駛熟悉路段速限與新措施；預計115年6月1日起正式開罰。依現行規定，一般道路超速罰鍰為1200元至2400元，若超速40公里以上未滿60公里，罰鍰將提高至1萬2000元至1萬8000元，警方強調數據化執法目的並非開罰，而是透過可預期的管理機制降低事故發生率。

固定式測速設備對事故熱點具有長期嚇阻效果，尤其在速限較低的山區道路，駕駛一旦形成減速習慣，不僅能減少碰撞機率，也能提升整體路段行車秩序。警方也呼籲，用路人行駛山路應提前減速、避免跨線與超車，並隨時留意天候與路況變化，唯有駕駛自律與科技管理並行，才能真正建立安全穩定的交通環境。

關鍵字：

雲林交通測速照相山區超速古坑鄉

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

