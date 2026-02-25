200萬人潮點亮古鎮　北港燈節創億元觀光效益

▲飛天駿馬結合聲光與動態裝置呈現節慶歡樂氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2026年燈節檔期帶動觀光熱潮，雲林北港在春節與元宵期間湧入人潮，地方統計自2月14日啟燈以來已突破200萬人次造訪，觀光產值逾億元。縣府指出，燈會結合信仰、歷史街區與藝術策展，不僅重現古鎮夜色，也讓節慶成為帶動地方產業與文化記憶的動能，展現傳統城鎮在節慶經濟中的長尾效益。

縣長張麗善表示，北港長年被視為燈會原鄉，今年活動能創下亮眼成績，關鍵在於整合文化策展、觀光行銷與交通配套。根據交通部觀光署統計，今年春節全國平均訂房率為43.03%，而雲林縣因燈會與季節活動帶動，訂房率突破5成，躍居全台前三名，顯示節慶品牌已具區域吸客實力。

▲北港長年被視為燈會原鄉，今年活動能創下亮眼成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長謝明璇指出，自2019年重新定位「燈會原鄉在北港」後，每年皆吸引大量遊客，今年策展主軸「潮光心流」以六大主題串聯十一處文化資產場域，將燈光轉化為可行走、可體驗的文化敘事路徑。巷弄燈區靈感取自宗教盛事遶境動線，讓民眾在街道行進間，如同參與一場沉浸式信仰儀式；文化中心燈區則由在地藝術家團隊以漂流木與蚵殼創作白馬裝置，在靜態姿態中呈現力量象徵，成為攝影熱門焦點。

主燈展區設於北港鎮公所周邊，以飛天駿馬結合聲光與動態裝置呈現節慶歡樂氛圍；宗教場域同樣成為重要節點，包括北港朝天宮周邊光環境與北港武德宮提燈活動，都讓信仰文化與燈藝展演交織，形成地方獨有景觀。

文化觀光處表示，元宵前後仍有系列活動接續登場，包括漢服提燈遊行、千人踩街與音樂晚會等，預期將再推升一波人潮。縣府也整合接駁車與公共運輸路線，降低假期車潮壓力，讓遊客能以慢遊方式深入城鎮紋理。地方觀光業者觀察，燈會帶動的不只是單次消費，而是餐飲、住宿與伴手禮的連動效益，讓節慶從活動本身延伸為整體城市品牌。

▲巷弄燈區靈感源自遶境動線，遊客漫步如參與文化儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）