　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲川普政府恐難逃退還對等關稅的結局。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國最高法院認定川普對等關稅違憲後，高達1700億美元（約5.38兆台幣）的退稅爭議已轉往下級法院審理，目前也有公司對川普政府提出訴訟。川普政府如果想賴帳恐怕並不容易，關鍵在於美國司法部先前在訴訟中保證，一旦原告勝訴「必定會收到退款，且附利息」，如今法官很可能要求川普政府履行當初的承諾。

根據《彭博社》報導，目前等待審理的關稅退款訴訟已超過1500件，且多數案件都是在最高法院2025年11月開庭辯論後才提出。不過這仍只是冰山一角，美國政府數據顯示，截至2025年底，已有超過30萬家進口商繳納對等關稅。

美國國際貿易法院2025年5月初步認定對等關稅違憲時，川普政府為了繼續徵收關稅，曾向法官承諾「之後可退款」，成功說服法院允許政府在訴訟期間持續收取關稅。司法部當時在文件中明確寫道，若案件上訴至最高法院且原告勝訴，「必定會收到退款，且附利息」。儘管司法部後來未再使用同樣明確的字眼，但下級法院法官仍可能據此要求政府兌現承諾。

值得注意的是，貿易法院2025年12月駁回企業暫停海關程序的請求時，理由正是「基於政府保證，法院無需介入」。法律事務所Vinson & Elkins合夥人阿德圖圖指出，政府確實可能設法降低財務責任，但若只退款給提告的原告，卻忽略其他已繳關稅的進口商，恐怕難以站得住腳。

川普政府目前尚未說明退稅處理方式，司法部也未在法院提出具體方案。依照最高法院慣例，判決公布後32天內不會正式發回聯邦上訴法院，這段期間主要保留給敗訴方申請重新考慮，但實務上大法官極少改判。

不過，貿易法律師提醒，司法部並未完全放棄在退稅問題上的法律攻防。近幾個月，司法部向貿易法院表示，即使最高法院敗訴，仍保留挑戰特定退稅請求的權利。法律界人士研判，政府未來可能透過限縮退款資格，或設計繁複且耗時的申請程序，以壓低實際退款規模並延後撥款時程。

此外，司法部雖承認貿易法院可命令重新計算關稅並退還差額，但加上前提條件，必須先有「最終且不得上訴」的裁定。部分律師認為，這顯示政府可能主張，在所有救濟程序完成前不應啟動退款，為後續法律攻防保留空間。這場涉及1700億美元（約5.38兆台幣）的退稅大戰，恐怕仍將展開一段漫長的司法拉鋸。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去年規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有
快訊／民權大橋工程爆意外　車輛墜河1命危1傷
院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節
5.6地震「破裂面積達60平方公里」　專家：今年很反常
快訊／史上第二！台股收盤大漲
LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明
川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

墨西哥暴亂已70死！多家航空公司取消航班　美國務院籲就地避難

快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

中國被控「快速擴張」核武庫　華府呼籲北京加入新軍控協議

10年最強炸彈氣旋！美國東北7400航班取消　7州急入緊急狀態

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

墨西哥暴亂已70死！多家航空公司取消航班　美國務院籲就地避難

快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

中國被控「快速擴張」核武庫　華府呼籲北京加入新軍控協議

10年最強炸彈氣旋！美國東北7400航班取消　7州急入緊急狀態

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

快訊／民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

你以為的愛可能是「焦慮型依戀」　5個方法緩解關係中的不安感

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

快訊／國3北上龍井段「小客車追撞緩撞車」！占2車道　車流回堵1km

不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

【笑容消失術】尷尬！對愛笑狗狗講冷笑話　牠超不給面子笑容秒收回

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

即／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

更多熱門

相關新聞

中國遭指控「快速擴張」核武庫　美國發聲

中國遭指控「快速擴張」核武庫　美國發聲

美國指控中國刻意擴張核武庫，且可能進行祕密核試，引發新一輪核武競賽疑慮。

10年最強炸彈氣旋　美國7州急入緊急狀態

10年最強炸彈氣旋　美國7州急入緊急狀態

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

被主人棄機場　黃金貴賓苦等10天結局曝

被主人棄機場　黃金貴賓苦等10天結局曝

川普關稅大洗牌！　台灣「略降1.3%」優於日韓

川普關稅大洗牌！　台灣「略降1.3%」優於日韓

關鍵字：

退稅川普最高法院關稅司法北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

明變天！　連假「雨最大」

全台下2天！　連假溼答答

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面