川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

記者王佩翊／編譯

美國最高法院認定川普對等關稅違憲後，高達1700億美元（約5.38兆台幣）的退稅爭議已轉往下級法院審理，目前也有公司對川普政府提出訴訟。川普政府如果想賴帳恐怕並不容易，關鍵在於美國司法部先前在訴訟中保證，一旦原告勝訴「必定會收到退款，且附利息」，如今法官很可能要求川普政府履行當初的承諾。

根據《彭博社》報導，目前等待審理的關稅退款訴訟已超過1500件，且多數案件都是在最高法院2025年11月開庭辯論後才提出。不過這仍只是冰山一角，美國政府數據顯示，截至2025年底，已有超過30萬家進口商繳納對等關稅。

美國國際貿易法院2025年5月初步認定對等關稅違憲時，川普政府為了繼續徵收關稅，曾向法官承諾「之後可退款」，成功說服法院允許政府在訴訟期間持續收取關稅。司法部當時在文件中明確寫道，若案件上訴至最高法院且原告勝訴，「必定會收到退款，且附利息」。儘管司法部後來未再使用同樣明確的字眼，但下級法院法官仍可能據此要求政府兌現承諾。

值得注意的是，貿易法院2025年12月駁回企業暫停海關程序的請求時，理由正是「基於政府保證，法院無需介入」。法律事務所Vinson & Elkins合夥人阿德圖圖指出，政府確實可能設法降低財務責任，但若只退款給提告的原告，卻忽略其他已繳關稅的進口商，恐怕難以站得住腳。

川普政府目前尚未說明退稅處理方式，司法部也未在法院提出具體方案。依照最高法院慣例，判決公布後32天內不會正式發回聯邦上訴法院，這段期間主要保留給敗訴方申請重新考慮，但實務上大法官極少改判。

不過，貿易法律師提醒，司法部並未完全放棄在退稅問題上的法律攻防。近幾個月，司法部向貿易法院表示，即使最高法院敗訴，仍保留挑戰特定退稅請求的權利。法律界人士研判，政府未來可能透過限縮退款資格，或設計繁複且耗時的申請程序，以壓低實際退款規模並延後撥款時程。

此外，司法部雖承認貿易法院可命令重新計算關稅並退還差額，但加上前提條件，必須先有「最終且不得上訴」的裁定。部分律師認為，這顯示政府可能主張，在所有救濟程序完成前不應啟動退款，為後續法律攻防保留空間。這場涉及1700億美元（約5.38兆台幣）的退稅大戰，恐怕仍將展開一段漫長的司法拉鋸。