中國被控「快速擴張」核武庫　華府呼籲北京加入新軍控協議

▲中國亮劍「多彈頭核武」，在北京閱兵首度公開亮相東風-5C液態燃料戰略洲際核導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國指控中國刻意擴張核武庫，且可能進行祕密核試，引發新一輪核武競賽疑慮。隨著《新削減戰略武器條約》本月到期，美方表示將尋求達成「更好的協議」，不僅重申中國曾秘密進行核試，更敦促應將中國納入該協議。對此，北京則反駁該指控稱美國抹黑，重申不會參與核武競賽。

根據《衛報》，美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）在瑞士日內瓦裁軍會議上指控，中國正以前所未有的速度、規模且不透明的方式擴張核武庫，且北京的核武擴張缺乏透明度，無法顯示其最終意圖或目標。他表示，「儘管中國聲稱並非如此，但事實上其核武庫已大幅增加。」

依照葉奧資料，北京當局有望在2030年前擁有足以製造超過1000枚核彈頭的裂變材料。葉奧還指出，《新削減條約》限制美俄部署核彈頭與發射器的規定，由於俄羅斯疑似違反條約，已不再適用。他警告，莫斯科甚至可能幫助北京提升核武擴張能力。

美方同時重申，中國可能曾於2020年6月22日，在地下進行規模2.75的低當量核試，估計威力約10噸核爆或相當於5噸常規炸藥當量。葉奧指出，川普政府曾計畫恢復核試，以應對中國可能的祕密爆炸。

對此，中國駐日內瓦大使沈健強烈回應，指責美方持續扭曲和抹黑中國核政策，並重申北京不會和任何國家參與核武競賽。沈健表示，中國的核武庫在規模上與擁有最大核武庫的國家「不可同日而語」，要求外界對中國參與三方談判保持合理期望，「期望中國參與所謂三方會談是不公平、且不切實際的。」

曾獲頒諾貝爾和平獎的組織「國際廢除核武器運動」統計，美俄核武數量均超過5000枚，而《新削減條約》在本月5日到期前，限制雙方部署核彈頭不得超過1550枚。條約到期標誌著數十年來首次缺乏管控全球最具破壞性武器的條款，外界憂心將引發新一輪軍備競賽。

美國國務院消息人士指出，條約到期隔天，美中代表已舉行「準備性」會議，並計畫在日內瓦進行更「實質性」討論。葉奧強調，美國並非放棄軍控，而是希望透過達成一份更佳的協議，邁向更少核武的世界。

不過，外界對中國核試仍存爭議。戰略與國際研究中心（CSIS）近期報告顯示，衛星影像未在新疆羅布泊核試場發現異常活動，尚無直接證據證明中國進行過核爆。沈健則稱，該項指控「毫無根據」，認為美方可能藉此作為恢復核試的藉口。