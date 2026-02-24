10年最強炸彈氣旋！美國東北7400航班取消　7州急入緊急狀態

記者張方瑀／綜合報導

美國東北部地區23日遭逢十年來最強「炸彈氣旋」襲擊，從馬里蘭州到緬因州全被冰雪覆蓋。羅德島州部分地區積雪厚達81公分，打破歷史紀錄；惡劣天氣更導致全美超過7400個航班取消。

十年最強「炸彈氣旋」 積雪破紀錄恐花一週才剷完

根據《美聯社》與《路透社》報導，這場強大的「東北風暴」夾帶強風與濕重的降雪橫掃美東。國家氣象局（NWS）氣象學家歐拉維克（Bob Oravec）指出，截至美東時間23日下午，紐約市中央公園積雪已超過48公分，波士頓也降下35公分的雪量。

▲美國華盛頓特區暴風雪。（圖／達志影像／美聯社）



最驚人的災情發生在羅德島州，首府普羅維登斯（Providence）積雪超過81公分，刷新該市紀錄。此外，南塔克特島（Nantucket）更測得時速133公里的強勁陣風。氣象局警告，強風將積雪吹成數呎高的雪堆，加上低溫肆虐，可能需要整整一週的時間才能將積雪剷除。

海陸空交通全線癱瘓 7400架次航班淪「孤兒島」

受到暴風雪影響，全美航空交通陷入大亂。根據航班追蹤網站 FlightAware 數據，截至23日下午，已有超過7400個航班取消、2300架次延誤，且受災情況預計持續至24日。

主要的取消熱點集中在紐約甘迺迪機場（JFK）、拉瓜迪亞機場（LGA）、波士頓洛根機場（Logan Airport）及紐澤西紐瓦克機場（EWR）。

▲美國華盛頓特區暴風雪導致交通大亂。（圖／達志影像／美聯社）



地面交通同樣慘不忍睹。羅德島州公共運輸局（RIPTA）宣布全天暫停服務，紐澤西州通勤列車與公車全線停駛。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）雖然於中午解除旅行禁令，但仍強調「危險旅行警示」將持續生效，呼籲居民非必要切勿出門，以免阻礙緊急應變人員清理街道。

60萬戶斷電陷入黑暗 各州進入緊急狀態

這場風暴不僅造成交通受阻，更導致嚴重的能源危機。由於濕重的積雪壓垮樹木與電線，根據 PowerOutage.us 統計，全美超過60萬戶家庭與商家陷入斷電，其中麻州災情最重，約有1/10的用戶無電可用。

包含紐約、費城及麻州在內，全美至少有7個州宣布進入緊急狀態。紐約州長侯可（Kathy Hochul）已調派100名國民兵前往長島（Long Island）與下哈德遜河谷（Hudson Valley）支援。連位於曼哈頓的聯合國總部也因暴風雪被迫關閉，並推遲安全理事會會議。

雪休假再現 復課決策引發兩黨政爭

對於紐約學子來說，這場暴風雪帶來了六年來首個「傳統式」雪休假。然而，市長曼達尼宣布24日將全面恢復實體授課，卻在政壇引發爭議。

史泰登島（Staten Island）區長福塞拉（Vito Fossella）批評，目前的道路與人行道依然無法通行，強行復課恐危害師生安全。

對此，教育局長塞繆爾斯（Kamar Samuels）在X平台上辯護稱，校方無法確保每位學生都有遠距教學設備，因此堅持復課，「我們的學校和城市已經準備好迎接師生歸來。」