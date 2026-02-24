　
    • 　
>
國際

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

▲川普去年宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普去年宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院20日作出重大裁決，認定總統無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅，使得原本以該法為依據課徵的關稅全數失效。裁決出爐後，美國對全球進口商品的加權平均關稅稅率，從15.4%大幅降至8.3%，一口氣減少7.1個百分點。不過總統川普隨即宣布改依《1974年貿易法》第122條簽署公告，對全球實施15%關稅，新架構下，中國、巴西獲益最大，英日歐盟等盟友關稅稅率卻提高。

依IEEPA名義課徵關稅全數失效

國際貿易監測組織「Global Trade Alert」指出，所有依IEEPA名義實施的關稅均告失效，包括適用於《美加墨協定》以外全球進口商品的10%基準關稅，以及針對特定國家額外加徵的附加稅，例如對中國加徵的10%、對歐盟課徵的20%等。

透過緊急行政命令執行的關稅也失效

此外，透過緊急行政命令實施的相關關稅也同步失效，包括針對中國芬太尼問題祭出的緊急附加費、針對加墨邊境安全議題課徵的緊急關稅，以及原本用以防止其他關稅工具將實際稅率壓低至IEEPA水準以下的關稅下限機制，均隨最高法院判決而廢除。

▲美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

《貿易擴張法》第232條仍有效

不過，依《貿易擴張法》第232條課徵的鋼鐵、鋁、銅、木材與汽車零組件等25%關稅仍然有效；針對中國商品依《貿易法》第301條加徵的關稅也持續維持；最惠國待遇基本稅率（HTS／MFN Baseline Rates）同樣未受影響，包括《美墨加協定》與《美韓自由貿易協定》。

►相關報導：美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

判決後中國稅負仍最重

判決前後的變化顯示，美國前20大進口來源國的關稅負擔普遍減輕。中國仍是稅負最重國家，但平均關稅已由36.8%降至21.2%；越南以10.4%排名第2，為前20大來源國中僅次於中國的高關稅國；其後依序為日本9.9%、泰國9.7%，台灣則為9.6%，相較判決前的14.6%明顯下滑。

▲判決後各國稅率一覽。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲判決後各國稅率一覽。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

川普祭新關稅　遭IEEPA名義課徵國如今關稅降最多

裁決公布後，川普隨即宣布改依《1974年貿易法》第122條簽署公告，對全球統一實施15%關稅，如此一來，在新架構下，過去遭川普嚴厲點名的國家反而可能受益最大，包括中國與巴西。

Global Trade Alert分析發現，川普引用122條款新關稅的條件下，台灣平均稅率將從判決前的14.6％降為13.3％，低於主要出口競爭國日本的15.3％、韓國的13.4％。全球平均稅率則為13.2％。這主要歸因台灣在IEEPA之下面臨較重的懲罰性關稅，若依122條款課徵15％單一關稅，反倒減輕關稅負擔。

▲川普公布新關稅，台灣稅率優於日韓。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲川普公布新關稅，台灣稅率優於日韓。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

相較之下，英國、歐盟與日本等美國長期盟友所受衝擊較重，英國原本適用10%關稅。Global Trade Alert執行長弗里茲指出，中國、巴西、墨西哥與加拿大等曾被白宮鎖定並依IEEPA加徵關稅的國家，「如今關稅降幅反而最顯著」。

►相關報導：金融時報：美新關稅「台灣關稅」降逾1％　2國受益最大

巴西、中國、印度成最大贏家

Global Trade Alert進一步分析指出，巴西在新關稅架構下由全球第17高稅率國降至第125位，出口壓力明顯減輕。整體而言，川普改依《1974年貿易法》第122條統一徵收15%關稅，使原本適用較高稅率的國家相對受惠，其中巴西、中國與印度被視為最大贏家。

►相關報導：川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

5.6地震「破裂面積達60平方公里」　專家：今年很反常
快訊／史上第二！台股收盤大漲
LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明
川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大
規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理
地震全台有感　氣象署：位置接近去年東部規模7地震
「突然被甩一下！」地震瞬間大晃　各地網友回報：非常有感
快訊／台灣近海5.6地震「沖繩也有感」！　
主動退讓！蔡其昌、柯建銘2人擁抱

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

快訊／國3北上龍井段「小客車追撞緩撞車」！占2車道　車流回堵1km

不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

台美貿易協定法源已喪失　民眾黨團：要立院一字不改通過是笑話？

快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

頭痛喝可樂有用！醫師證實可止痛　營養師：配大薯效果最好

熬「小鴨屍體湯」餵豬！屏東豬場不甩法規仍用廚餘　遭重罰40萬

【交給我保管】黃金鼠愛上「扭蛋」拿一顆藏一顆！網笑：是抓寶訓練家

