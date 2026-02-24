　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅大洗牌！　分析：台灣稅率「略降1.3%」優於日韓

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普去年4月宣布對等關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普將全球關稅調高至15%後，部分盟友反而面臨更重的關稅負擔，競爭對手卻意外獲得減免。瑞士貿易監督機構Global Trade Alert分析，英國、歐盟及新加坡的貿易加權平均關稅率全面上升，反觀巴西、中國及印度的關稅負擔大幅下降，台灣稅率則微幅下降至13.3%。

最高法院判違法　川普改依《貿易法》課稅

CNBC報導，美國最高法院以6比3票裁定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅屬違法行為。川普隨即改以1974年《貿易法》第122條為法源依據，先是課徵10%全球關稅，隨後調升至15%。但這項調整卻造成意想不到的後果，率先與美國達成貿易協議的國家反而成為最大輸家。

英國增2.1%、巴西暴跌13.6%　稅負大洗牌

▲▼ 各國稅率變化。（圖／翻攝自Global Trade Alert）

▲ 美國前20大進口來源國稅率變化。深灰色圓點為IEEPA關稅被推翻前，淺灰色為推翻後；深藍色為依第122條徵收10%全球關稅下的稅率，綠色為上調至15%後的稅率。（圖／翻攝自Global Trade Alert，點擊可放大）

Global Trade Alert（後稱GTA）數據顯示，在貿易加權基礎上，英國平均關稅稅率上升2.1個百分點，歐盟則增加0.8個百分點。相較下巴西稅率暴跌13.6個百分點，中國則下降7.1個百分點。歐盟執委會對此表達強烈不滿，強調「協議就是協議」，要求美方完整說明，因為雙方去年8月達成的貿易協議中約定對美出口關稅上限為15%。

亞洲盟友日本和南韓同樣受到衝擊，兩國貿易加權平均關稅率分別上升0.4和0.6個百分點。儘管兩國去年已同意接受15%關稅，但目前的處境顯示，較早談判的國家並未獲得預期的優惠待遇。

台灣降至13.3%　較日韓略占優勢

台灣在IEEPA關稅裁定違法前稅率為14.6%，被推翻後降至9.6%，川普宣布依《貿易法》第122條徵收15%全球關稅後回升至13.3%，較徵收IEEPA關稅時微幅降低1.3個百分點，也較日本的15.3%及南韓13.4%略有優勢。

專家：早簽約國家成代罪羔羊

昆西研究所全球南方計畫主任希多爾（Sarang Shidore）向CNBC表示，「那些在去年解放日關稅後率先與美國達成協議的國家，現在可說是成了代罪羔羊」，巴西這類抵制美方要求的國家如今反而感覺被平反。

GTA執行長弗里茲（Johannes Fritz）說明，中國、墨西哥和加拿大原本面臨與鴉片類藥物及邊境安全相關的專門關稅令，再加上去年4月起的對等稅率，巴西和印度也各自面臨獨立的IEEPA關稅令，「最高法院推翻上述所有措施，不僅僅是對等關稅，因此IEEPA負擔最重的國家獲得最大減免。」

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）則指出，日本為將對等關稅降至15%，承諾對美投資5500億美元，「日本政府已確認將維持在美投資，換句話說，他們付出代價卻只得到與其他國家相同的待遇。」

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

立委王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安，稱他在擔任賴清德競選總幹事輔選期間，入住某綠能廠老董的5千萬豪宅，王鴻薇酸此為「金屋藏潘」。潘孟安起訴求償150萬元並要求移除言論，一二審均判決王鴻薇須賠償50萬元與移除言論。王鴻薇上訴第三審，最高法院24日將全案廢棄發回更審。

