女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

▲黃金貴賓被主人遺棄在機場。（圖／翻攝自The Las Vegas Metropolitan Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯機場傳出惡意遺棄寵物事件，一名女遊客因為沒有提供必要文件，導致所養的黃金貴賓犬無法一起登機，她竟然直接把寵物犬丟棄在機場，冷血行徑讓她被警方逮捕，可憐的狗狗獲得了溫暖結局。

無法帶狗上機 女竟然自己離開

26歲女子布萊森(Germiran Bryson)本月初在拉斯維加斯國際機場Harry Reid International Airport準備登機時，因為沒有正確填寫文件，使得她無法將所養的2歲黃金貴賓犬以服務犬身分帶上機，竟然把狗拴在行李秤上就離開。

???? Abandoned at the Airport… but Not Forgotten



We can’t believe we have to say this… but please don’t abandon your dog at the airport — or anywhere else.



On February 2, 2026, at approximately 11:39 p.m., LVMPD officers assigned to Harry Reid International Airport responded to… pic.twitter.com/vZd6TMSaEF — LVMPD (@LVMPD) February 18, 2026

警方後來在D1登機口找到布萊森，她辯稱是因為航空公司不讓她把狗帶上機，且寵物犬身上「有裝追蹤器不會搞丟」，所以把遺棄在機場，態度惡劣的她最後因惡意遺棄動物和拒捕被捕。

可憐的狗狗在動物服務機構待了10天後，由於布萊森沒有前來領回，使得牠被送到當地動物救援組織Retriever Rescue of Las Vegas接受照顧，希望能為牠早日找到新主人。

▲狗狗獲得新家人收養。（圖／翻攝自The Las Vegas Metropolitan Police Department）

上萬人搶領養 棄汪改名Jet Blue獲新家

最新消息傳出，拉斯維加斯警官布萊克(Skeeter Black)收養了狗狗，並且將牠改名為Jet Blue。動物救援組織人員表示，Jet Blue的故事曝光後，他們收到了超過1萬多封來自各界的領養詢問信件，「我們沒想到會獲得這麼大的迴響，真是太不可思議了」，並公布多張Jet Blue滿臉笑容與新家人的合照，希望Jet Blue的故事能吸引大家關注動物組織中其他需要幫助的動物。