地方 地方焦點

因應颱風豪雨重創農業　台東縣府推動租金減租措施

▲台東縣府主動減收耕地租金7成。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府主動減收耕地租金7成。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府宣布，114年期縣有耕地租金將於115年3月1日開徵，繳納期限至3月31日止。考量去年台東地區多次遭受颱風及豪雨天然災害侵襲，農業受創嚴重，縣府推出縣有耕地租金主動減租措施，減收額度為應繳租金7成，盼與農民共體時艱，紓解經濟壓力。

縣府地政處表示，去年強風豪雨導致全縣農產業受損嚴重，中央亦核定天然災害救助，受損範圍屬全縣性災害。除颱風直接造成農損外，寒害、豪雨等氣候衝擊亦間接推升運輸成本及其他難以量化之損失，對農民生計影響深遠。

縣長饒慶鈴指出，考量災情對縣民生活與經濟層面衝擊甚鉅，且縣內不少農民以承租土地為主要耕作方式，為協助農民儘速復耕生產，縣府特別研議耕地租金減免措施。並於115年1月20日召開耕地租佃委員會，經會議決議通過，114年全年耕地租金減收7成。

地政處進一步說明，此次減租措施適用於縣府經管之縣有非公用出租耕地，承租人無須提出申請，將由縣府主動辦理減免。預計共有近380筆、總面積約107.5127公頃之縣有土地承租人受惠。

縣府表示，期盼透過租金減免降低颱風災害帶來的經濟衝擊，協助農民儘速恢復正常農作與生產秩序，穩定地方農業發展。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

