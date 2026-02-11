輝達砸400億蓋總部、創上萬工作機會　蔣萬安喊話黃仁勳6月來動工

▲台北市長蔣萬安秀出契約，說明輝達總部完成簽約。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府與輝達繼日前談定122億權利金後，雙方在今（11日）中午完成簽約。台北市長蔣萬安宣布，今天正式完成簽約，對台北市、對台灣都是非常重要關鍵的一步，也是重要里程碑；他指出，預計投入超過400億，興建到營運階段會有超過1萬個工作機會。蔣也說，期待黃仁勳今年6月來參加台北國際電腦展（COMPUTEX）時，也能一起出席動工儀式。

蔣萬安說，今正式完成簽約，對台北市、對台灣都是非常重要關鍵的一步，也是重要里程碑。根據簽約內容，設定地上權50年加20年、權利金122億，簽約方則是台北市政府與台灣輝達經典股份有限公司。這段過程要感謝李副市長、市府團隊，感謝全民支持與市議會協助，也要感謝新壽協助、促成。

蔣萬安說，今天和台灣輝達經典股份有限公司在今天接洽相關簽約，有台北市政府用印、他的名字，另外一方是台灣輝達經典有限公司代表人、輝達全球稅務總裁Ｍark Hoose，很高興能順利完成，也期待接下來程序能如期如實，在今年順利動工。

蔣萬安表示，輝達很期待接下來的動工，預計是在年中的時候；其次，黃仁勳執行長也會在今年6月2日到5日來到台北國際電腦展（COMPUTEX），輝達也已經協調北流場地，非常期待屆時相關程序能完成，順利動工。

記者追問，屆時是否會邀黃仁勳一起來參與動工儀式？蔣萬安說，「我們很希望，但也要看黃仁勳整體行程安排」，重點是他來參加COMPUTEX，發表重要演說，市府會持續和輝達保持聯繫，也會和黃仁勳透過email告知各方面進度。