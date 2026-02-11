無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭選新北　蔣萬安：開放大家點歌

▲蔣萬安在李四川請辭文下留言。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府今（11日）正式與輝達簽約，台北市副市長李四川表示，已跟台北市長蔣萬安表達，將於2月底請辭台北市副市長一職，並感謝民調中新北市民對他的支持，他應該當仁不讓。蔣萬安先前被問到李四川選新北一事，曾高歌江蕙的「甲你攬牢牢」，如今李證實離職，蔣萬安則在李四川該篇臉書貼文下留言回應，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌。」

李四川表示，今天已經簽定了輝達在北士科興建台灣總部，能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，也不負所托；也要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。

李四川說，今天下午已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。他是新北市民，過去這段時間，感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，他當然有感，也應該當仁不讓。

李四川表示，自己做過行政院秘書長及3個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

李四川指出，3月開始，會回到熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式，「了解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。

李四川該篇臉書文下，除了蔣萬安留言「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌。」許多藍營政治人物也紛紛獻上祝福，藍委徐巧芯表示，「川伯加油！」桃園市議員凌濤祝賀，「川伯！最強的新北市長！」網友則打趣留言，「說走就走（黎沸輝）」、「好好愛我-鳳飛飛」、「祝你幸福！」