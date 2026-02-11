　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／輝達、台北市完成簽約！最快6月開工　蔣萬安：台北就是輝達的家

▲▼台北市長蔣萬安秀契約說明輝達總部完成簽約。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川說明輝達總部完成簽約。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達海外總部落腳台北市北投士林科技園區T17、18基地，台北市政府與輝達繼日前談定122億權利金後，雙方在今（11日）中午完成簽約。台北市長蔣萬安說，最快6、7月開工，預計投入超過400億，興建到營運階段會有超過1萬個工作機會，台北就是輝達的家，台北市也會成為未來發展AI科技最強的心臟。

蔣萬安說，今正式完成簽約，對台北市、對台灣都是非常重要關鍵的一部，也是重要里程碑。根據簽約內容，設定地上權50年加20年、權利金122億，簽約方則是台北市政府與輝達經典股份有限公司。這段過程要感謝李副市長、市府團隊，感謝全民支持與市議會協助，也要感謝新壽協助、促成。▲▼臺北市北投區軟橋段88地號(T1718街廓)市有土地專案設定地上權契約。（圖／北市府提供）

▲台北市北投區軟橋段88地號(T1718街廓)市有土地專案設定地上權契約。（圖／北市府提供）

蔣萬安表示，一開始輝達考慮簽約方時，本是以新加坡香港及英屬維京群島的公司，但是他爭取輝達落腳台北，在台北市設公司，因此今天看到輝達願意在台北設立「台灣輝達經典有限公司」，並成為簽約方。資本額也從8億提高到10億，近日更完成增資33億。

蔣萬安說，根據輝達提供的營運計劃書，這次第一個海外總部的興建，預計投入超過400億，興建到營運階段會有超過1萬個工作機會，很高興今天完成簽約，接下來希望能在今年6、7月左右順利動工，市府會全力以赴提供協助。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

終於簽約！輝達總部拼6月動工　北士科新案銷況曝光

終於簽約！輝達總部拼6月動工　北士科新案銷況曝光

輝達（NVIDIA）進駐北士科經過一波三折，終於在今（11日）簽約，最快6、7月開工。《ETtoday新聞雲》盤點北士科建案銷況，不少指標案都已完銷、進入銷售中後段，房價也有緩升趨勢。

輝達投入400億蓋總部、創上萬工作機會　蔣萬安喊話黃仁勳6月來動工

輝達投入400億蓋總部、創上萬工作機會　蔣萬安喊話黃仁勳6月來動工

下午與輝達簽約　蔣萬安：希望有好消息

下午與輝達簽約　蔣萬安：希望有好消息

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

