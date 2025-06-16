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浮潛誤成「海賊王」！影帝李康生夜闖九孔池　打燈撈海膽畫面曝　

記者郭世賢、莊智勝／台北報導

新北市貢寮區一名海膽、九孔養殖業者22日晚間發現有2名男子闖入養殖場中，立即報警處理，警方到場後將李男、許男2人逮個正著，且水桶內還有2顆價值約500元的海膽；令人訝異的是，其中一人竟是金馬影帝李康生。雖然事後2人已將海膽放回池中，但由於行為涉及竊盜，警方仍依法將2人移送基隆地檢署偵辦。

▲▼金馬影帝李康生誤闖九孔池撈海膽涉竊盜，遭池主報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲監視器拍下李康生與友人一人持手電筒打燈、另一人戴蛙鏡下水撈海膽。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，該處養殖池為吳姓男子所有，鄰近的業者陳男22日晚間7時許發現有2名男子闖進吳男池中，一人手持手電筒打燈、另一人則戴蛙鏡手拿工具正在捕撈，因此立即通報警方到場。

▲▼金馬影帝李康生誤闖九孔池撈海膽涉竊盜，遭池主報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方獲報後，立即將李姓、許姓2名男子逮捕，發現水桶內還有價值約500元的海膽2顆，當即將2人拘捕，令人訝異的是，其中一人竟還是金馬影帝李康生，後續警方依竊盜罪將2人移送基隆地檢署偵辦。

李康生也在IG發文解釋原委，表示當天是與友人到海邊浮潛，為了避浪才會誤入九孔池，當時以為是廢棄沒人養的池，才會下池玩水，並「愛現撿了兩顆海膽想表現給同學看」，直到池主報警才知道誤入別人的養殖池。

李康生說，事後覺得萬分抱歉，「我們倆也照佛心池主的意願，捐錢給慈善機構表達歉意和池主達成和解，和池主見面後深知台灣養殖業的辛苦，和池主變成為朋友。原本只是浮潛玩水卻成了『海賊王』。」

▼李康生在IG發文解釋原委，自嘲成了「海賊王」。（圖／翻攝李康生IG）

▲▼金馬影帝李康生誤闖九孔池撈海膽涉竊盜，遭池主報警。（圖／翻攝李康生IG）

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