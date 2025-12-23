泡澡不小心睡著！　父醒來驚見1歲多女兒「在他懷中溺斃」

▲霍夫抱著孩子泡澡時睡著，導致女兒在他懷中溺斃。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國發生離奇悲劇，一名33歲父親抱著1歲多的女兒一起泡熱水澡，卻不小心在浴缸裡睡著，再次醒來時，懷中的孩子已經不幸溺斃，他也因此遭到警方逮捕。

警方表示，霍夫（Reynard Tyrone Hough）在浴缸裡抱著女兒熟睡15至20分鐘，醒來時發現孩子已經失去反應，立即進行心肺復甦術（CPR），孩子母親也緊急撥打911。儘管寶寶被緊急送往附近醫院搶救，仍於13日凌晨4時30分宣告不治。

霍夫帶著全家人從華盛頓特區前往佛州基西米 （Kissimmee）度假，未料在入住的Airbnb民宿發生意外。他落網後向警方坦承，當晚曾經飲酒並服用2種藥物，隨後才抱著女兒進入浴缸。

▲霍夫已被關押入獄，面臨多項指控。（圖／翻攝奧西奧拉郡警方）



奧西奧拉郡（Osceola County）警察局長蒙特斯（Kim Montes）透露，案件發生時，媽媽待在房間裡哄睡另一個僅有6個月大的孩子，沒想到浴室裡發生悲劇。她為這對悲痛的父母感到難過，但也指出孩童待在水域周圍非常危險，「父母的職責是保持專注，不能在藥物影響下照顧孩子。」

霍夫面臨疏忽照顧兒童導致嚴重身體傷害罪、加重虐待兒童導致過失致死罪等指控，被羈押在奧西奧拉郡監獄，全案仍在調查中。