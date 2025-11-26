　
    • 　
>
「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO以為是用「FaceTime通話」，未料收到5700元帳單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有一樣的苦主嗎？」一名網友透露，近日發現電話費暴增到5700元，追查後才發現，竟是和前任通話時產生的費用。他原以為雙方是透過「FaceTime」聊天不會收費，沒想到升級到iOS 26後，系統自動改為一般電信通話。不少網友崩潰+1，「做過一樣的事，還好對方發現...繳了1000元」。

一名網友在Threads表示，失戀已經夠難過了，未料他最近竟收到5700元的電話帳單，是與前任通話產生的費用，原PO本以為是透過「FaceTime」通話並不用錢，結果現在才發現是一般通話。

原PO說，本想打給電信公司客訴，進一步做功課才恍然大悟，自從把手機升級至iOS 26版本後，「原本從通話紀錄習慣性回撥後，都變成一般的電信回撥」，他未注意到這個環節，才因而產生這筆巨額的電信費，「但以前從那邊回撥明明會變成FaceTime。」

對此，原PO也透過這次經歷要提醒使用iPhone的用戶注意，打開設定後，點選FaceTime選項後，要把「預設通話App改成FaceTime語音」。

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲要改成FaceTime語音。（圖／翻攝Threads）

最後，原PO還說，大家注意撥電話出去時，也要再次確定是不是用FaceTime介面，「我就是平常不會留意那些，難怪有時候無法打視訊，我都不疑有他。」

貼文曝光後，苦主們紛紛現身，「有一次我跟我媽媽FaceTime的很開心，當時不小心打了跨國電話，60分鐘收我台幣6000元」、「剛剛發現這個月電話費爆貴，為什麼更新之後會直接給我改掉？好險有看到這篇文！救命」、「終於找到我去北京玩回來，明明沒開共享，結果那個月網路費快2000元的原因了，去五天打給男友FaceTime大概4小時」、「我繳了2000至3000元，超級靠背的」、「我也做過一樣的事，還好對方立刻發現...繳了1000元」。

其他網友則回，「按鍵要按對，我用FaceTime講電話超過5年，從來沒被收過額外費用」、「FaceTime的鈴聲跟一般電話鈴聲不同啊，應該很好分辨」、「謝謝提醒，立馬更改，有時候網路太差真的會打FaceTime」、「LINE不是有免費的視訊電話，為什麼要FaceTime」。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

通車前最後衝刺！淡江大橋年底鋪面完成　明年2月裝燈、4月拆塔吊

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

館長宣布「赴陸帶貨直播」準備100樣商品：讓台灣人看生意有多好

鼎泰豐S級出餐標準！他1原因收到「補償煎餃」　大票狂點頭

不工作「這個月爽領5萬！」　天選幸運兒嗨喊：謝謝政府

舊行動電源回收「現賺400元」活動剩4天！　回收2顆再賺50元

鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

協會認養太魯閣高山步道　3年更新繩索逾3千公尺

協會認養太魯閣高山步道　3年更新繩索逾3千公尺

中華民國山難救助協會自民國105年起參與太魯閣國家公園管理處經營管理業務，認養太管處南湖大山步道及北二段步道，協助步道巡查及設施維護。112年至114年間，更階段性的系統協助分段汰換北二段、羊頭山、奇萊線及南湖大山線等各危崖處所安全確保繩索，計出勤約70人次、更換繩索長度計達3,350公尺。

iOS 26.2 Beta2 更新亮點一次看

iOS 26.2 Beta2 更新亮點一次看

LINE公告3類用戶11／4起不能用

LINE公告3類用戶11／4起不能用

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

台鐵首列「升級包覆式座椅」新自強號12月底上路　甩「難坐」惡評

台鐵首列「升級包覆式座椅」新自強號12月底上路　甩「難坐」惡評

FaceTime帳單設定iOS更新果粉

