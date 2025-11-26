「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻了！一票果粉慘噴錢

▲原PO以為是用「FaceTime通話」，未料收到5700元帳單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有一樣的苦主嗎？」一名網友透露，近日發現電話費暴增到5700元，追查後才發現，竟是和前任通話時產生的費用。他原以為雙方是透過「FaceTime」聊天不會收費，沒想到升級到iOS 26後，系統自動改為一般電信通話。不少網友崩潰+1，「做過一樣的事，還好對方發現...繳了1000元」。

一名網友在Threads表示，失戀已經夠難過了，未料他最近竟收到5700元的電話帳單，是與前任通話產生的費用，原PO本以為是透過「FaceTime」通話並不用錢，結果現在才發現是一般通話。

原PO說，本想打給電信公司客訴，進一步做功課才恍然大悟，自從把手機升級至iOS 26版本後，「原本從通話紀錄習慣性回撥後，都變成一般的電信回撥」，他未注意到這個環節，才因而產生這筆巨額的電信費，「但以前從那邊回撥明明會變成FaceTime。」

對此，原PO也透過這次經歷要提醒使用iPhone的用戶注意，打開設定後，點選FaceTime選項後，要把「預設通話App改成FaceTime語音」。

▲要改成FaceTime語音。（圖／翻攝Threads）

最後，原PO還說，大家注意撥電話出去時，也要再次確定是不是用FaceTime介面，「我就是平常不會留意那些，難怪有時候無法打視訊，我都不疑有他。」

貼文曝光後，苦主們紛紛現身，「有一次我跟我媽媽FaceTime的很開心，當時不小心打了跨國電話，60分鐘收我台幣6000元」、「剛剛發現這個月電話費爆貴，為什麼更新之後會直接給我改掉？好險有看到這篇文！救命」、「終於找到我去北京玩回來，明明沒開共享，結果那個月網路費快2000元的原因了，去五天打給男友FaceTime大概4小時」、「我繳了2000至3000元，超級靠背的」、「我也做過一樣的事，還好對方立刻發現...繳了1000元」。

其他網友則回，「按鍵要按對，我用FaceTime講電話超過5年，從來沒被收過額外費用」、「FaceTime的鈴聲跟一般電話鈴聲不同啊，應該很好分辨」、「謝謝提醒，立馬更改，有時候網路太差真的會打FaceTime」、「LINE不是有免費的視訊電話，為什麼要FaceTime」。