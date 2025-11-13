iOS 26.2 Beta2 更新亮點一次看　多項介面優化、災害通知更即時

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（13日）釋出 iOS 26.2 第二版開發者測試版（beta 2），替系統加入多項介面調整與功能更新。本次更新涵蓋測量 App、Games App、CarPlay、選單動畫與安全警示等多個面向。

在測量 App 部分，原先的水平儀視覺介面改為 Liquid Glass（液態玻璃）風格，白色圓點變成雙氣泡設計，呈現更細緻的即時水平感。

Games App 的遊戲庫則新增「依容量排序」選項，讓玩家能快速找出佔空間較大的遊戲；CarPlay 中的訊息 App 也加入可停用「已釘選訊息」的設定，讓車內使用介面更簡潔。

此外，從角落按鈕展開的彈出式選單獲得更快速、彈性更明顯的動畫效果，接近 WWDC 上展示的新動畫風格。

在安全方面，蘋果進一步說明 「增強型安全警示（Enhanced Safety Alerts）」 的運作方式。此功能會透過 Wi-Fi、藍牙或行動網路發送緊急事件警報，例如地震或水患。系統會根據使用者的大約位置推估所屬區域，但並不會記錄或回傳任何位置資訊。使用者可在「設定 > 通知 > Enhanced Alerts」中調整不同類型的警示項目。

本次更新還包含其他細部功能，例如鎖定畫面的 Liquid Glass 音量滑桿、AirPods 在歐盟地區的 Live Translation（即時翻譯）支援 等。

iOS 26.2 beta 2 已釋出給開發者，預計本周稍後推出公開測試版；正式版預估會在 12 月 9 日至 12 月 16 日之間上線，支援所有相容 iOS 26 的 iPhone。