3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26.2 Beta2 更新亮點一次看　多項介面優化、災害通知更即時

▲▼iOS 26.2 Beta2。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（13日）釋出 iOS 26.2 第二版開發者測試版（beta 2），替系統加入多項介面調整與功能更新。本次更新涵蓋測量 App、Games App、CarPlay、選單動畫與安全警示等多個面向。

▲▼iOS 26.2 Beta2。（圖／記者吳立言攝）

在測量 App 部分，原先的水平儀視覺介面改為 Liquid Glass（液態玻璃）風格，白色圓點變成雙氣泡設計，呈現更細緻的即時水平感。

▲iOS 26.2 Beta2（圖／記者吳立言攝）

Games App 的遊戲庫則新增「依容量排序」選項，讓玩家能快速找出佔空間較大的遊戲；CarPlay 中的訊息 App 也加入可停用「已釘選訊息」的設定，讓車內使用介面更簡潔。

▲▼iOS 26.2 Beta2。（圖／記者吳立言攝）

此外，從角落按鈕展開的彈出式選單獲得更快速、彈性更明顯的動畫效果，接近 WWDC 上展示的新動畫風格。

▲▼iOS 26.2 Beta2。（圖／記者吳立言攝）

在安全方面，蘋果進一步說明 「增強型安全警示（Enhanced Safety Alerts）」 的運作方式。此功能會透過 Wi-Fi、藍牙或行動網路發送緊急事件警報，例如地震或水患。系統會根據使用者的大約位置推估所屬區域，但並不會記錄或回傳任何位置資訊。使用者可在「設定 > 通知 > Enhanced Alerts」中調整不同類型的警示項目。

本次更新還包含其他細部功能，例如鎖定畫面的 Liquid Glass 音量滑桿、AirPods 在歐盟地區的 Live Translation（即時翻譯）支援 等。

iOS 26.2 beta 2 已釋出給開發者，預計本周稍後推出公開測試版；正式版預估會在 12 月 9 日至 12 月 16 日之間上線，支援所有相容 iOS 26 的 iPhone。

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

