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企業常見三種網路威脅　NordVPN有解方保護企業資安

NORDVPN如何保護企業資安？（圖／NORDVPN提供）

圖、文／NordVPN提供

在網際網路的普及之下，透過網路傳輸進行商業活動已是非常常見的生意模式。但您可曾想過，您的商業資訊透過網路傳輸，真的安全嗎？您要如何避免駭客與不法人士從中破壞，並且避免您與客戶的資訊遭到竊取呢？NordVPN 會是最佳解方。

企業經常遇到的網路威脅

以下介紹三種企業常見的網路威脅：

釣魚攻擊

釣魚攻擊可以說是歷史悠久的危機了。這類型的攻擊形式基本上是用以假亂真的網頁或假的密碼修改連結來獲取使用者的信任，誘騙他們輸入信用卡資訊或敏感個人資料，以竊取金錢。多以帳號密碼欄、購物網或有線上刷卡功能的型式出現。

惡意軟體攻擊

NORDVPN如何保護企業資安？（圖／NORDVPN提供）

惡意軟體則是透過網路散播的元件，通常偽裝成一般軟體，或於看似正常的軟體裡偷藏有惡意後門，藉此竊取使用者裝置裡的機密資料。惡意軟體也可能破壞系統，或將資料外洩等等。不但大大影響隱私，也可能會造成系統不可修復的故障。

勒索軟體攻擊

勒索軟體比惡意軟體更惡劣，它出現的型式是綁架系統並要求贖金。型式通常為：在作業畫面顯示贖金數字與時間，使用者若「中獎」了，必須在勒索軟體限定的時間內將指定的金額或加密貨幣匯至指定帳戶，否則系統將被破壞或鎖定，使用者無法再使用。

NordVPN 如何保障企業安全？

NORDVPN如何保護企業資安？（圖／NORDVPN提供）

作為享譽全球的優良 VPN 供應商，NordVPN具有遍及 60 個國家近 5600 台伺服器，能為您提供 24 小時全年不中斷的穩定連線。除了有先進的 AES-256 加密協定技術能夠保護您的商業資訊之外，更提供雙重加密以及威脅防護、惡意軟體阻擋等功能，為您打造安心的網路事業環境。
● 線上安全與資料保護：NordVPN 使用NSA (美國國家安全局) 建議的加密方式： AES-256，具有 2 的 256 次方組的金鑰密碼確保您資料的高度安全性。
● 保護裝置：NordVPN支援不同裝置及作業系統，如：iOS、Windows、macOS、Windows 和 Linux等，一個帳號可以同時連接多達6台裝置，無論使用手機、筆電、智慧電視等都可以安全上網。
● 遠距工作：NordVPN 採用的先進加密技術能夠保護您的資料在傳輸過程中不被監聽或竊取，即使被有心人士拿到資料封包，他們看到的也只會是毫無意義的亂碼，完全無法解讀您的傳輸內容。
● 防止惡意與勒索軟體的攻擊：NordVPN 的威脅防護功能可辨識與阻攔惡意軟體對您的攻擊，以及防止勒索軟體向您進行敲詐。這兩種攻擊都是非常常見的網路攻擊類型，但對 NordVPN 的使用者來說，防止此類攻擊變得輕鬆無比。

總結
想要在網路發展事業的您，需要專業的服務來助您事半功倍。畢竟網路威脅如此多，若要一個一個去處理，不僅花費鉅資，並且還需要有長期維護的費用與心力。若想輕鬆遠離那些網路上的惡意軟體與威脅，何不現在就來看看 NordVPN 的方案呢！

下載iPhone版NordVPNAndroid手機的NordVPN

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