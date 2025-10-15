　
社會 社會焦點 保障人權

「勾惡律師」栽了！精品包藏21萬克毒品　士檢抄剿3億槍毒走私　

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投警重擊跨國犯罪集團破獲士檢史上最大槍毒案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

精品包不只是精品，還成了毒梟的走私工具！士林地檢署指揮北投分局等單位破獲一起跨國槍毒走私案，查扣大麻與搖頭丸（MDMA）總重達 211,225 公克，另起出步槍1把、手槍2把及多項零件，黑市市值粗估超過新台幣3億元。今（15）日檢方依違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，起訴王姓主嫌、丁啓修律師等5人。

該集團自2023年1月起，密謀由王姓男子負責與陳姓毒梟接洽，在美國加州購買大麻及槍械零組件，再由俞繼森等人安排海運運輸回台。共犯張田、蘇姓男子等人也在美國洛杉磯、拉斯維加斯出面協助，將毒品裝入Coach名牌手提袋，並以真空包裝降低氣味與偵測風險，偽裝成合法精品貨物運送返台。

檢方查出，2023年5月至11月間，該集團至少2次以相同手法運毒。首批毒品重達 13萬2,338 公克（淨重8萬 5,198 公克），分裝成164包大麻真空包，裝入28個Coach手提袋中運回台灣；第二批則夾帶7萬8,887公克MDMA及槍枝零組件共5包，全案總毒品重量突破 20 萬公克，市價逾新台幣上億元。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲他們特地購買Coach正品手提袋與紙箱包裝，企圖偽裝成精品進口，並利用貨櫃報關方式走私。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為規避查緝，他們特地購買Coach正品手提袋與紙箱包裝，企圖偽裝成精品進口，並利用貨櫃報關方式走私。報關公司事後辯稱不知內情，但檢警掌握毒品封裝、領貨、轉運等多重證據。檢調另查獲，集團第二批貨中除了 MDMA、大麻，還夾帶槍枝零件，包括DPMS PANTHE ARMS 步槍、TAURUS G2c制式手槍、LANTAC 槍管、撞針等零組件共 5 包這批武器零件以「金屬製品」名義夾藏運回台，檢警認有組織性與高度犯意，屬重大走私犯罪。

不僅如此，被告之一丁啓修，為律師事務所主持律師，涉嫌知情並參與協助整起跨國運毒過程。他與張田、俞繼森等人共同計畫、分工，甚至協助聯絡運輸、資金調度、倉庫租用與隱匿地點。此外，該集團還租下新北市新莊的房屋作為毒品藏放處，多次分批領貨並轉運至不同據點。

丁啓修過去曾因「網紅律師」身分受到矚目，曾與知名網紅「勾惡」合作拍攝訪談影片上架YouTube，以幽默風格及談話技巧吸引網路關注，如今卻因涉入槍毒走私案。

2024年1月12日，警方鎖定一輛租賃小貨車前往提貨時展開收網，當場查扣Coach手提袋內的大麻包裝164包（毛重 13 萬 2,338 公克），另查扣槍枝零件5包。俞男當場落網，張田與丁啓修也在日後被拘提到案，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送。

檢警認為，本案屬跨境運輸第二級毒品，且有組織性與分工精密，不僅走私大量毒品，更夾帶槍械零件，危害重大。
依《毒品危害防制條例》與《槍砲彈藥刀械管制條例》相關規定，最重可處死刑、無期徒刑或5年以上有期徒刑。故依法起訴丁啓修、張田、俞繼森等5人。

全案歷經半年多的縝密偵辦，破獲這起士林地檢署轄區史上最大宗槍毒走私案，同時也是該署破獲第二級毒品大麻與 MDMA數量最多的一案，共查扣毒品21萬餘公克、槍枝與零件多項，重創跨國走私網絡。檢警也呼籲民眾，切勿因貪圖高報酬落入跨國走私陷阱，未來將持續與國際執法機關合作，嚴正打擊跨國毒槍犯罪，捍衛社會安全。

刑事局偵二大隊從2024年偵辦假投資詐欺案件，鎖定詐團詐騙投資人資金後，以人頭帳戶直接進入國內XREX虛擬貨幣交易所購買泰達幣，刑事局嘗試以分析詐團資金鍊，成功攔阻並凍結詐騙集團虛幣洗錢金流，查扣並追回被害人被騙贓款新臺幣697萬餘元（含泰達幣USDT 11萬7,746顆及新台幣317萬963元）贓款從今年8月起陸續由士林地檢署辦理發還，受害民眾感念執法機關公私協力成果，特致贈感謝狀表達謝意。

