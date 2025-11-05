快訊／接一通電話秒噴300萬！詐團搭普發1萬...士檢火速聲押1嫌

▲士林地檢署民生組逮捕「普發1萬」詐團成員張姓男子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者黃宥寧／台北報導

普發現金1萬元今（5）日上午8點開放預登記，詐團卻搶在前夕出手！士林地檢署民生組檢察官郭宇倢指揮北市警士林分局，破獲一詐團假冒郵局與檢警，謊稱「有人冒用身分申領普發現金」，恐嚇被害人涉入洗錢，誘騙其轉出逾300萬元。檢警昨（4）日持搜索票前往桃園執行搜索，當場逮捕張姓男子並查扣相關證物，訊後依加重詐欺及洗錢罪嫌聲押禁見。

士林地檢署指出，詐團成員於10月間假冒郵局客服來電，聲稱被害人資料遭冒用申請普發現金，接著再由自稱「檢察官」與「警察」的同夥接手通話，恐嚇對方「帳戶被人利用洗錢」，要求配合「資金保全調查」，藉此騙取匯款。被害人因擔心受刑事追究，信以為真，依指示逐筆轉出資金，最終損失逾300萬元。

檢警循線追查金流與通訊紀錄，昨（4）日持法院核發的搜索票前往桃園市執行搜索，當場逮捕張姓男子，並查扣手機、SIM卡、金融卡與筆電等證物。經郭宇倢檢察官複訊後，認為張嫌涉犯《組織犯罪防制條例》第3條、《詐欺犯罪危害防制條例》第44條、《刑法》第339條之4加重詐欺取財罪及《洗錢防制法》第19條洗錢罪等，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、反覆犯案之虞，已向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署呼籲，政府普發現金登記作業已正式啟動，公務機關不會以電話要求轉帳、提供金融卡或密碼，更不會以「涉嫌洗錢」為由要求民眾匯款。若收到疑似詐騙來電、簡訊或郵件，應立即撥打警政署165反詐騙專線或財政部1988諮詢專線查證。

士檢強調，將持續追查詐團幕後金流與上游主嫌，嚴懲不法，不讓政府普發現金的美意成為詐騙集團覬覦的工具。