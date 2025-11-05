快訊／接一通電話秒噴300萬！詐團搭普發1萬...士檢火速聲押1嫌

▲士林地檢署民生組逮捕「普發1萬」詐團成員張姓男子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）
記者黃宥寧／台北報導
普發現金1萬元今（5）日上午8點開放預登記，詐團卻搶在前夕出手！士林地檢署民生組檢察官郭宇倢指揮北市警士林分局，破獲一詐團假冒郵局與檢警，謊稱「有人冒用身分申領普發現金」，恐嚇被害人涉入洗錢，誘騙其轉出逾300萬元。檢警昨（4）日持搜索票前往桃園執行搜索，當場逮捕張姓男子並查扣相關證物，訊後依加重詐欺及洗錢罪嫌聲押禁見。
士林地檢署指出，詐團成員於10月間假冒郵局客服來電，聲稱被害人資料遭冒用申請普發現金，接著再由自稱「檢察官」與「警察」的同夥接手通話，恐嚇對方「帳戶被人利用洗錢」，要求配合「資金保全調查」，藉此騙取匯款。被害人因擔心受刑事追究，信以為真，依指示逐筆轉出資金，最終損失逾300萬元。
檢警循線追查金流與通訊紀錄，昨（4）日持法院核發的搜索票前往桃園市執行搜索，當場逮捕張姓男子，並查扣手機、SIM卡、金融卡與筆電等證物。經郭宇倢檢察官複訊後，認為張嫌涉犯《組織犯罪防制條例》第3條、《詐欺犯罪危害防制條例》第44條、《刑法》第339條之4加重詐欺取財罪及《洗錢防制法》第19條洗錢罪等，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、反覆犯案之虞，已向法院聲請羈押禁見。
士林地檢署呼籲，政府普發現金登記作業已正式啟動，公務機關不會以電話要求轉帳、提供金融卡或密碼，更不會以「涉嫌洗錢」為由要求民眾匯款。若收到疑似詐騙來電、簡訊或郵件，應立即撥打警政署165反詐騙專線或財政部1988諮詢專線查證。
士檢強調，將持續追查詐團幕後金流與上游主嫌，嚴懲不法，不讓政府普發現金的美意成為詐騙集團覬覦的工具。
《ETtoday新聞雲》提醒您： 不點、 不填、 不轉、 不面交有疑慮，撥 165 或 110 查證 假網址常以「gov.tw」結尾誤導，正確應為「.gov.tw」誤點請立刻關閉、停卡止付 士林地檢署呼籲：近期出現「普發現金＋假檢警面交」手法；檢警不會要求轉帳、提供金融卡或面交現金。若疑遭詐，立即通知銀行並報案。
普發現金防詐9大QA一次看
#
問題
正確做法
Q1
收到「政府」簡訊或連結？
Q2
要繳保證金或手續費？
完全不用，凡要求先匯款、一律詐騙
Q3
自稱公家機關打電話協助領錢？
別回撥陌生號，請自行查官方電話或撥165查證
Q4
對方說「帳戶有問題、偵查不公開」？
典型假檢警詐騙，立即掛斷並撥165或110報案
Q5
政府會叫你操作ATM？
不會！電話遙控ATM＝100%詐騙
Q6
怎麼幫長輩防詐？
提醒「三不一查證」：不點、不給、不信、先查證
Q7
政府鼓勵拿去投資？
沒有，凡標榜高報酬、零風險，全是詐騙
Q8
懷疑被冒領？
到派出所報案，拿證明後致電1988申訴
Q9
「https://pro.10000.gov.tw」是真的嗎？
是真的！為政府宣導網站，可與「10000.gov.tw」互通
《ETtoday新聞雲》提醒您： 不點、 不填、 不轉、 不面交有疑慮，撥 165 或 110 查證
假網址常以「gov.tw」結尾誤導，正確應為「.gov.tw」誤點請立刻關閉、停卡止付
士林地檢署呼籲：近期出現「普發現金＋假檢警面交」手法；檢警不會要求轉帳、提供金融卡或面交現金。若疑遭詐，立即通知銀行並報案。
讀者迴響