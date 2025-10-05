中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

▲犯保士林分會林志銜主委（左）與士檢張云綺檢察長（右）親自前往探視重傷被害人家庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

明天就是中秋節，當多數人忙著團聚、賞月時，仍有一群在犯罪陰影下努力重生的「馨生家庭」靜靜過著艱難日子。財團法人犯罪被害人保護協會士林分會與士林地檢署特別在中秋前夕啟動關懷行動，林志銜主委、張云綺檢察長親自前往探視重傷被害人家庭，送上慰問金與蛋黃酥，並以滿滿祝福陪伴他們度過佳節。

兩、三年前，新北市的阿鈴（化名）與姊妹騎機車外出時，遭他人撞擊重傷，至今仍需靠助行器與枴杖行走，生活全仰賴年紀最小的妹妹照顧。林志銜主委與張云綺檢察長親赴家中探望，看到三姊妹間深厚情感與妹妹無私照顧的身影，深受感動。兩人除致贈慰問金與士檢同仁手作的蛋黃酥，也轉贈社團法人士林榮譽觀護人協進會提供的生活物資，期盼這份心意能成為她們繼續前行的力量。

▲張云綺檢察長親切擁抱被害人家屬輕聲說：「社會沒有忘記妳們。」（圖／記者黃宥寧翻攝）

近年犯保士林分會積極結合各界資源，協助重傷被害人恢復生活功能，並創設「居家復能專案」，讓物理治療師到府輔導不便出門的被害人。曾因車禍癱瘓的阿義，如今在專案協助下已能重新行走。林志銜主委看著他從臥床到能邁步前行，笑著說：「能讓社會資源真正幫到家屬，就是最有意義的事。」

今年中秋，犯保士林分會共關懷30戶馨生家庭，由專員與志工親送關懷包與祝福。林志銜表示，節日對被害人家屬而言是最難熬的時刻，「但只要社會還記得他們、願意陪他們一起走，就永遠有希望。」

犯保士林分會呼籲，若民眾或親友遭受犯罪傷害，需心理或生活協助，可隨時撥打保護專線 0800-005-850，讓愛與關懷繼續延伸，讓這個中秋不只月圓，更「心圓」。