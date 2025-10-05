　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

明天就是中秋節，當多數人忙著團聚、賞月時，仍有一群在犯罪陰影下努力重生的「馨生家庭」靜靜過著艱難日子。財團法人犯罪被害人保護協會士林分會（下稱犯保士林分會）與士林地檢署特別在中秋前夕啟動關懷行動，林志銜主委、張云綺檢察長親自前往探視重傷被害人家庭，送上慰問金與蛋黃酥，並以滿滿祝福陪伴他們度過佳節。

▲犯保士林分會林志銜主委（左）與士檢張云綺檢察長（右）親自前往探視重傷被害人家庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

明天就是中秋節，當多數人忙著團聚、賞月時，仍有一群在犯罪陰影下努力重生的「馨生家庭」靜靜過著艱難日子。財團法人犯罪被害人保護協會士林分會與士林地檢署特別在中秋前夕啟動關懷行動，林志銜主委、張云綺檢察長親自前往探視重傷被害人家庭，送上慰問金與蛋黃酥，並以滿滿祝福陪伴他們度過佳節。

兩、三年前，新北市的阿鈴（化名）與姊妹騎機車外出時，遭他人撞擊重傷，至今仍需靠助行器與枴杖行走，生活全仰賴年紀最小的妹妹照顧。林志銜主委與張云綺檢察長親赴家中探望，看到三姊妹間深厚情感與妹妹無私照顧的身影，深受感動。兩人除致贈慰問金與士檢同仁手作的蛋黃酥，也轉贈社團法人士林榮譽觀護人協進會提供的生活物資，期盼這份心意能成為她們繼續前行的力量。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲張云綺檢察長親切擁抱被害人家屬輕聲說：「社會沒有忘記妳們。」（圖／記者黃宥寧翻攝）

近年犯保士林分會積極結合各界資源，協助重傷被害人恢復生活功能，並創設「居家復能專案」，讓物理治療師到府輔導不便出門的被害人。曾因車禍癱瘓的阿義，如今在專案協助下已能重新行走。林志銜主委看著他從臥床到能邁步前行，笑著說：「能讓社會資源真正幫到家屬，就是最有意義的事。」

今年中秋，犯保士林分會共關懷30戶馨生家庭，由專員與志工親送關懷包與祝福。林志銜表示，節日對被害人家屬而言是最難熬的時刻，「但只要社會還記得他們、願意陪他們一起走，就永遠有希望。」

犯保士林分會呼籲，若民眾或親友遭受犯罪傷害，需心理或生活協助，可隨時撥打保護專線 0800-005-850，讓愛與關懷繼續延伸，讓這個中秋不只月圓，更「心圓」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲端發票中千萬　他「少做2事」獎金全部充國庫
無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角
初期胃癌沒症狀！醫曝1招可降4成死亡率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角　後座妹嗨翻尖叫

快訊／新店某醫院晚間「男子14樓墜落」　卡1F遮雨棚亡

徘徊花博公廁遭保全驅離　男不爽持美工刀錯砍2保全！當場被逮

快訊／苗栗19歲騎士碰撞轎車　全身多處擦傷、右手骨折

嘉義布袋管筏翻覆！海巡10分鐘趕抵救起2人「1人仍下落不明」

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！父淚崩：最後一面在懇親會

物資超人小心！光復災區爆詐騙亂象　假軍人、災民搶領物資

持刀槍搶超商！苗栗逃到新竹還刺傷警被逮　越南籍男大生遭羈押

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

歐告剛吃飽就來要零食　狂嗚嗚叫吵媽：快點啦

中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角　後座妹嗨翻尖叫

快訊／新店某醫院晚間「男子14樓墜落」　卡1F遮雨棚亡

徘徊花博公廁遭保全驅離　男不爽持美工刀錯砍2保全！當場被逮

快訊／苗栗19歲騎士碰撞轎車　全身多處擦傷、右手骨折

嘉義布袋管筏翻覆！海巡10分鐘趕抵救起2人「1人仍下落不明」

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！父淚崩：最後一面在懇親會

物資超人小心！光復災區爆詐騙亂象　假軍人、災民搶領物資

持刀槍搶超商！苗栗逃到新竹還刺傷警被逮　越南籍男大生遭羈押

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

他叫外送22元雲端發票中千萬　「少做2事」獎金全部充國庫

AI搶電潮、降息重啟　公用事業營運環境轉佳

中信盃黑豹旗212校參賽！社團闖32強補助　影片記錄馬祖高中逐夢

中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角　後座妹嗨翻尖叫

千名選手中興大學揮拍　「希望之盃」見證台灣羽球實力

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

快訊／新店某醫院晚間「男子14樓墜落」　卡1F遮雨棚亡

越籍兄弟永安漁港戲水！海浪捲走弟弟　明繼續搜救

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！

社會熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

爽秀1500顆蛋黃酥！這家人6hrs狂打2萬通終如願

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

即／琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫不治

國中師騙單身！激戰女學生8次　下場慘了

尾隨正妹噴精！高雄24歲噁男被逮

台南18歲男無照開馬三摔落邊坡　17歲騎士慘死

富婆要匯3500萬遭勸　竟嗆「很多嗎」

即／基隆某社區大樓驚傳墜樓　男12F墜落亡

即／連假傳憾事！台中女高樓墜落無生命跡象

更多熱門

相關新聞

江祖平自爆遭下藥性侵　拖越久串滅證可能性高

江祖平自爆遭下藥性侵　拖越久串滅證可能性高

知名演員江祖平從今年8月中旬陸續透過社群平台指控國內某電視台工作人員下藥性侵、偷拍女演員，9月3日正式揭露加害人身分就是三立電視台的節目工作人員，同時也是三立電視台副總龔美富兒子龔益霆（25歲），龔美富在江祖平接連爆料指控他親兒涉案後，親上火線發聲明，聲明文末卻以「我相信司法會還他清白」遭民眾認為立場不公、輿論持續延燒，龔7日再度發表聲明，已請辭副總職位。

不只詐款還倒廢棄物　中研院3480萬弊案曝

不只詐款還倒廢棄物　中研院3480萬弊案曝

「台版柬埔寨」3死追出後端洗錢水房！

「台版柬埔寨」3死追出後端洗錢水房！

最貪少將收2800萬爆內鬥！威京子公司怒告詐欺結局曝

最貪少將收2800萬爆內鬥！威京子公司怒告詐欺結局曝

士檢書記官偷拍案　判刑定讞

士檢書記官偷拍案　判刑定讞

關鍵字：

士林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面