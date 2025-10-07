　
    • 　
>
社會焦點

快訊／送威士忌換選票！北投農會理事長、市議員兒遭起訴

記者黃宥寧／台北報導

台北市議員陳重文與其父、北投區農會理事長陳思宗，涉嫌在農會改選期間，以威士忌洋酒禮盒交付具投票權的理監事，意圖影響選舉結果。士林地檢署今（7日）偵結，認定兩人行為違反《農會法》第47條之1第1項「交付不正利益罪」，依法提起公訴。

起訴書指出，陳思宗為爭取連任北投區農會第15屆理事及理事長，與其子陳重文共謀，向具有選舉權的理監事行求、交付財物，以換取特定投票支持。

2024年12月31日，陳重文備妥威士忌禮盒，陪同父親陳思宗逐一拜訪理監事，分別贈送禮盒拉票。兩人先到理事鄭姓男子住所，表明希望支持陳思宗擔任理事長，並親手交付洋酒禮盒1盒；接著前往理事詹姓男子住處，將禮盒放在庭院外，卻在事後不翼而飛。

之後，兩人又前往理事吳姓男子住處，由家人代收禮盒，吳男返家後收下；最後到理事何姓男子家中，親手交付洋酒禮盒1盒。

檢方認為，上述行為顯然具有以財物影響投票的意圖，且送禮對象皆為具投票權的理監事，已符合《農會法》第47條之1第1項第2款「交付不正利益罪」之構成要件。

偵查中，陳思宗與陳重文父子均否認行賄。兩人辯稱，當時贈送洋酒僅屬「年節禮節性往來」，並非為影響投票或交換支持；且與理監事間交情多年，送禮屬於人情往來，並不構成不正利益。至於送禮時間恰落在選舉前夕，兩人則解釋，僅是「年底拜年」並非刻意挑時機，「沒有買票動機」。

但檢察官審酌全案後認為，洋酒禮盒集中於投票前夕贈送，且對象皆具投票權，行為具計畫性，顯示「有行求、交付財物而約其投票權為一定行使之共同犯意」。

檢方指出，父子倆親自備酒、登門拜訪理監事的行為，已非單純社交禮節，而屬「以財物拉攏選票」的典型模式，依法提起公訴。

至於收受洋酒禮盒的3名理監事（鄭姓、吳姓與何姓），檢方認定雖涉收受不正利益，但金額輕微、已坦承犯行並表達悔意，依《刑事訴訟法》第253條之1規定，予以緩起訴處分。

士林地檢署表示，所謂「同額競選」應指候選人僅有一人，且該職位僅需選出一人，因無競爭對手，候選人自無行求、期約或交付財物以影響選舉權之必要。惟本案北投區農會理事長選舉中，每位理事均為當然候選人，選票上並列出所有理事，仍存在票選競爭情形，難謂屬真正的「同額競選」。

10/06 全台詐欺最新數據

光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走
林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼
踹飛白髮婦！台大高材生到案：自保才出腳
快訊／館長嗆斬首！賴清德親口回應了
「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過
快訊／北捷踹嬤「台大高材生」道歉了
賠慘了！30車開過去爆胎　後方大塞車

快訊／送威士忌換選票！北投農會理事長、市議員兒遭起訴

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

