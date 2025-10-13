詐團700萬贓款買泰達幣　刑事局聯手交易所查扣！全數歸還被害人

▲刑事局偵二大隊會同XREX交易所聯手查扣詐團贓款，並逮捕涉嫌洗錢的人頭帳戶持有者林男。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊從2024年偵辦假投資詐欺案件，鎖定詐團詐騙投資人資金後，以人頭帳戶直接進入國內XREX虛擬貨幣交易所購買泰達幣，刑事局嘗試以分析詐團資金鍊，成功攔阻並凍結詐騙集團虛幣洗錢金流，查扣並追回被害人被騙贓款新臺幣697萬餘元（含泰達幣USDT 11萬7,746顆及新台幣317萬963元）贓款從今年8月起陸續由士林地檢署辦理發還，受害民眾感念執法機關公私協力成果，特致贈感謝狀表達謝意。

刑事局追查發現，林男（53歲）等6人涉嫌去年9月至12月間，於北市等地以「投資獲利」為名，誘騙洪姓等20名被害人將資金匯入其開立的人頭帳戶。詐團經層層轉匯後，把贓款匯入XREX虛幣交易所洗錢轉換成泰達幣（USDT）企圖漂白贓款。刑事局獲報後隨即展開清查，根據人頭帳戶金流鎖定林男等6人利用10個虛幣錢包轉匯贓款，再購買泰達幣。

▲刑事局偵二大隊會同XREX交易所聯手查扣詐團贓款，全數發還被害人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，刑事局早已與國內虛幣交易所建立公私協力機制，雙方得以即時交換金流異常資訊。經鎖定上述可疑交易後，XREX立刻分析可疑幣流並供警方調查，警方將調查結果報請士林地院核發刑事裁定書，成功扣押虛擬貨幣及現金等贓款，並移交士林地檢署公庫辦理後續發還程序。

刑事局與虛擬貨幣交易所、士林地檢署之緊密合作，迅速鎖定犯罪金流、阻斷洗錢路徑，保障被害人的財產權益。這起詐案件總共20人被騙，其中一名水電工人被騙走124萬元積蓄，總計詐騙金額近700萬元，全遭檢警查扣，並於今年8-9月期間陸續發還給被害人。刑事局偵二大隊感性表示：「把詐團騙走的錢成功還給被害人，才是最好的打詐手段。」

刑事局呼籲民眾，若接獲「高報酬、零風險」等可疑投資邀約，務必提高警覺、勿輕信轉帳指示，並可隨時撥打165反詐騙專線查證。

