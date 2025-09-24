川普稱止痛藥增胎兒自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥：無證據

▲ 川普說法引發衛生機構反駁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普22日在白宮記者會上聲稱孕婦服用止痛藥「泰諾」（Tylenol）恐提升胎兒自閉症風險，歐盟、英國及世界衛生組織（WHO）隨即公開反駁。各大衛生機構皆強調，現行科學證據並不支持這項主張。

《路透》報導，歐洲藥品管理局（EMA）23日表示，目前並無新證據顯示需修改對孕期使用乙醯胺酚（paracetamol）的建議，乙醯胺酚在美國稱為「泰諾」。

EMA聲明指出，「現有證據表明，懷孕期間使用乙醯胺酚與自閉症沒有關聯」，並重申孕婦有需要時仍可用藥，但應採最低有效劑量及頻率。

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）在日內瓦召開的例行記者會上則表示，儘管部分研究曾提及兩者可能的關聯，但後續更大規模調查並未證實這項假設，下結論時需格外謹慎。

針對川普言論，賈撒列維克更直接回應，疫苗不會引發自閉症，具有挽救生命的重要價值，「科學已經證明此事，這不該被質疑。」

瑞典研究團隊領導人阿爾奎斯特（Viktor Ahlqvist）也表達不同看法，他主導的研究分析250萬筆瑞典孕婦資料，被視為目前規模最大的相關研究。阿爾奎斯特指出，川普政府「似乎誤解現有證據」，「我們沒有發現孕期服用乙醯胺酚會導致自閉症的證據。」

他進一步解釋，孕期用藥與兒童健康問題的關聯往往反映孕婦本身健康狀況，而非藥物直接影響。