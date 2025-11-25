　
    • 　
>
地方 地方焦點

11天千里挑戰！自閉症單車團行經南台灣　永福國小陪騎、補給、加油全力挺

▲自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島隊行經台南，永福國小星星幫沿途迎接陪騎。（記者林東良翻攝，下同）

▲自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島隊行經台南，永福國小星星幫沿途迎接陪騎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025年第八屆同星協力轉動愛」自閉症單車環島隊25日騎抵台南，永福國小的「星星幫」如往年般在路線上熱情迎接，並號召家長與前七屆星星兒親子檔陪騎，一起為來自北北基桃及宜蘭的自閉症勇士們加油，這支車隊由中華民國自閉症總會發起，恰逢國際身心障礙者日系列活動，盼以行動翻轉標籤、展現星兒的力量與更多可能。

▲自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島隊行經台南，永福國小星星幫沿途迎接陪騎。（記者林東良翻攝，下同）

今年環島挑戰以「同星協力轉動愛─環境無礙共經營，資訊可及齊參與」為主軸。參與者年齡橫跨15至35歲，歷經半年訓練後，最終有四組自閉症者家庭、教練與總會工作人員成團出發。旅程長達近千公里，對星兒而言，不只是體能的挑戰，更是面對變化、處理突發狀況與練習情緒調節的重要歷程。

▲自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島隊行經台南，永福國小星星幫沿途迎接陪騎。（記者林東良翻攝，下同）

永福國小自閉症巡迴班今年照例加入台南段陪騎，老師們也提前在校內發起「一日零錢捐」，並與台南單車扶輪社、蘭心扶輪社共同募集物資，支持全隊補給。校內更宣導總會電子發票愛心碼「1577」，並在百十週年校慶舉辦星兒工坊義賣，讓公益成為日常學習的一部分。

▲自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島隊行經台南，永福國小星星幫沿途迎接陪騎。（記者林東良翻攝，下同）

自閉症總會理事長陳惠玲感性表示，永福國小已連續八屆協助環島單車活動，「是全臺星星兒最堅強的後盾，也是唯一一路相挺的小學」。今年還有一段特別動人的故事：本市市民「小文」從小在永福國小的巡迴班與資源班接受支持，如今已成長為肯納青年，這次更擔任全隊教練之一。他笑說，當年老師口中的「帥哥養成計劃」讓他更有自信，跟著車隊環島多年，每次都有新挑戰、新收穫，「就像回娘家，有大家陪著，星兒一定能跟上。」

▲自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島隊行經台南，永福國小星星幫沿途迎接陪騎。（記者林東良翻攝，下同）

宜蘭的星兒小正也靦腆地向永福星星幫喊話：「謝謝你們的加油！我會順利完成環島！」一句單純的回應，卻讓現場許多家長眼眶發熱。

自閉症總會強調，這趟環島最需要的不只是體力，還要有強大的挫折耐受力與情緒控管能力。旅途中孩子們可能因體力不支、受傷或聽不懂指令而出現混亂，但每一次面對、每一次重新上車，都是成長最真實的印記。活動目的，就是讓星兒的能力被看見，也鼓勵更多家庭走入戶外、擴展社會參與。

▲自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島隊行經台南，永福國小星星幫沿途迎接陪騎。（記者林東良翻攝，下同）

永福國小表示，學校每年與自閉症總會合作，致力推動多元、友善、共融的校園文化，希望透過行動實踐身心障礙者權利公約（CRPD），讓孩子學會理解、陪伴與支持，打造更開放的城市風景。第八屆環島隊伍於22日從台北出發，將於12月2日返回北部，11天完成單車環島壯舉。本次隊伍含隨行人員近20人，沿路匯聚無數祝福，也串起一段又一段屬於星兒的勇氣紀錄。

11/23 全台詐欺最新數據

11天千里挑戰！自閉症單車團行經南台灣　永福國小陪騎、補給、加油全力挺

11天千里挑戰！自閉症單車團行經南台灣　永福國小陪騎、補給、加油全力挺

