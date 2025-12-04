瞞元配30年！67歲阿公「2個家庭」生4子女　判關17個月當庭落淚

▲ 男子長期維持雙重婚姻，元配卻一無所知。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡67歲男子黃東民（Ng Teong Min，音譯）近日因重婚罪被判監禁17個月，結束長達30年的雙重婚姻生活。這名已成為祖父的男子在法庭上淚流滿面，承認對妻子的欺瞞行為。

綜合《亞洲新聞台》等當地媒體，黃東民1980年與青梅竹馬的妻子結婚，育有2名子女，但1985至1995年間，他因工作經常前往馬來西亞砂拉越，期間與當地一名女子相戀，1995年在砂拉越依中式傳統習俗與該女子成親，但刻意未辦理正式登記，以免被發現重婚事實。

這段婚外情維持30年之久，黃東民與第二任妻子也生下2名子女，而他在新加坡的元配完全被蒙在鼓裡，直到今年8月有民眾向移民與海關當局檢舉，雙重婚姻才曝光。

依新加坡法律，重婚罪最高可判7年有期徒刑並處罰金。檢方指出，黃東民利用司法障礙，讓元配對他「無止境的背叛」毫不知情，要求判處1年半至2年有期徒刑。法官艾迪譚（Eddy Tham）也表示，他「唯一的可取之處」是沒有對第二任妻子隱瞞其已婚身分。

黃東民在法庭上則說道，「我承擔造成痛苦、困惑和傷害的全部責任，承諾遵守法律，成為更好的父親、祖父和家庭成員。」目前他的元配已啟動離婚程序。