國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瞞元配30年！67歲阿公「2個家庭」生4子女　判關17個月當庭落淚

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲ 男子長期維持雙重婚姻，元配卻一無所知。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡67歲男子黃東民（Ng Teong Min，音譯）近日因重婚罪被判監禁17個月，結束長達30年的雙重婚姻生活。這名已成為祖父的男子在法庭上淚流滿面，承認對妻子的欺瞞行為。

綜合《亞洲新聞台》等當地媒體，黃東民1980年與青梅竹馬的妻子結婚，育有2名子女，但1985至1995年間，他因工作經常前往馬來西亞砂拉越，期間與當地一名女子相戀，1995年在砂拉越依中式傳統習俗與該女子成親，但刻意未辦理正式登記，以免被發現重婚事實。

這段婚外情維持30年之久，黃東民與第二任妻子也生下2名子女，而他在新加坡的元配完全被蒙在鼓裡，直到今年8月有民眾向移民與海關當局檢舉，雙重婚姻才曝光。

依新加坡法律，重婚罪最高可判7年有期徒刑並處罰金。檢方指出，黃東民利用司法障礙，讓元配對他「無止境的背叛」毫不知情，要求判處1年半至2年有期徒刑。法官艾迪譚（Eddy Tham）也表示，他「唯一的可取之處」是沒有對第二任妻子隱瞞其已婚身分。

黃東民在法庭上則說道，「我承擔造成痛苦、困惑和傷害的全部責任，承諾遵守法律，成為更好的父親、祖父和家庭成員。」目前他的元配已啟動離婚程序。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出
台北捷運隱藏版服務曝光！很多人都不知道
台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」
直擊／周杰倫當眾官宣好消息：明年3、4月！
快訊／新北女21樓墜落！倒臥血泊亡
快訊／「鯛魚禁藥」檢驗證實烏龍！全聯最新聲明
快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

國民黨立委洪孟楷3日表示，針對詐騙、虐待兒童及性侵等重大犯罪，現行制度幾乎已無嚇阻作用，因此主張針對上述犯罪「增設鞭刑」，將在下會期提出法案，並考慮在明年推動公投。對此，前民進黨立委鄭運鵬表示，現代有身體罰的國家未必治安比較好，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育，不要想著被打的都是壞人，聰明的選民要想到的是冤獄如果是自己親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

死刑合憲聽證會前　新加坡2天處決3人

死刑合憲聽證會前　新加坡2天處決3人

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

65歲爸被「洗腦到買房」他崩潰　一票反力挺

65歲爸被「洗腦到買房」他崩潰　一票反力挺

重婚雙重婚姻新加坡法律判決家庭糾紛

