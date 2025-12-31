股神巴菲特即將退休！　「6大智慧語錄」回顧傳奇時刻

▲「股神」巴菲特將卸下CEO一職。（圖／路透社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）今日（12/31）過後，將正式卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長職務，CNN特地撰文整理出他的6句經典語錄，其中許多至今仍被商界奉為圭臬。

巴菲特的股神形象深植人心，但他除了是投資眼光精準的「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha），也是和藹可親、愛喝可樂的鄰家伯伯，經常透過富含幽默感的智慧話語，提點後輩或生意夥伴，對於一代又一代的企業領袖而言，更是人生與職場的最佳導師。

巴菲特一生中大部分時間都是全球富豪排行榜的前10名，儘管身家高達1500億美元，卻始終強調保持誠實與正直。2010年，他與當時的比爾蓋茲夫婦共同發起「捐贈誓言」（ Giving Pledge）活動，鼓勵超級富豪將大部分財產捐給慈善事業。

禮來藥廠（Eli Lilly）執行長瑞克斯（David Ricks）以南達科塔州「美國總統山」（Mount Rushmore），形容巴菲特在商界的地位，堪比美國史上4位最偉大總統，華盛頓、傑弗遜、老羅斯福和林肯。

旅遊網站Kayak執行長哈夫納（Steve Hafner）特別推崇巴菲特的溝通風格，「他總能用最平實的語言解釋複雜概念。」財富管理公司Hightower執行長雷斯提耶里（Larry Restieri）總結，「從巴菲特身上，我學習到卓越真的是一種紀律。設定一個明確方向，堅守自己的原則，並且耐心執行。」

巴菲特經典語錄

「只有在退潮時，你才會知道誰一直在裸泳。」

「預測下雨不算數，建造方舟才有用。」

「我們最愛的持股期限是永遠。」

「如果你讓公司虧錢，我會表示理解。但如果你讓公司名譽受損，哪怕只是一絲一毫，我也會毫不留情。」

「坐擁龐大財產，最終反而會被財產所囚。」

「當你以千百種方式中的任何一種幫助他人，就是在幫助這個世界。善良不需成本，但它同時也是無價的。」

