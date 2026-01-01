台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

▲台9線馬太鞍溪鋼便橋元旦提前通車。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

公路局加速推動災後重建，台9線馬太鞍溪橋114年9月23日因堰塞湖洪水沖毀，災後18天搶通溪床便橋，並進入鋼便橋重建工程，在全力趕工下提前30天完工，今天元旦上午10時開放通車，初期採速限40公里通行。

去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，公路局在災後18天內即完成溪床便橋，恢復通行，隨後為提升行車安全，接續辦理安全性更高的鋼便橋設計與發包工程，並於114年10月18日正式動工。

施工期間雖遭遇鳳凰颱風來襲影響進度，在公路局全力趕工下，短短約2個半月內完成工程，較原訂期程提前30天，鋼便橋於115年1月1日今天上午10時正式開放通車。

▲台9線馬太鞍溪鋼便橋提前30天完工。（圖／公路局提供）

公路局局長林福山今日親赴現場慰勉施工團隊，並視察鋼便橋通車前的交通安全檢查作業。林福山表示，工程能如期甚至提前完成，除仰賴施工團隊的辛勞付出，也要特別感謝花蓮縣警察局協助交通管制，以及花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所與水利署第九河川分署等單位鼎力協助。

公路局說明，馬太鞍溪鋼便橋通車後，將維持雙向各1快1慢車道供用路人通行。通車後為確保馬太鞍溪水流順暢，原設置的臨時涵管溪床便道將隨即封閉並拆除。改道初期，提醒用路人行經該路段務必依照現場管制人員指示行駛，並配合相關導引標誌、標線、號誌及速限40公里規定小心行駛。