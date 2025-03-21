　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再傳山難！5菲律賓登山客攀雪山圈谷　1人墜50米深谷

▲高山雪季登山意外多，昨有1名菲律賓登山客失足滑落約50公尺深山谷，幸好獲救。（圖／雪霸處提供）

▲高山雪季登山意外多，昨有1名菲律賓登山客失足滑落約50公尺深山谷，幸好獲救。（圖／雪霸處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

寒流一波接一波，高山雪景吸引山友絡繹不絕登山。雪山圈谷昨（20日）午發生1名菲律賓籍登山客不慎滑落約50公尺山谷意外，另4名同伴緊急對外求援。雪霸國家公園管理處、志工和台中市消防局等救援團隊，昨晚將5人護送下山；不過，這群登山客違反台中市登山活動管理自治條例，台中市消防局已開出罰單。

雪霸國家公園管理處今天表示，昨中午接獲登山客求援訊息，指有一名外國籍登山客，在攀登雪山圈谷途中、雪山線10.7公里，不慎失足滑落邊坡約50公尺，同伴另4人眼看數百公尺即將登頂，為了安全起見，也打消繼續前行念頭。

▲高山雪季登山意外多，昨有1名菲律賓登山客失足滑落約50公尺深山谷，幸好獲救。（圖／雪霸處提供）

雪霸處表示，這名受傷的菲律賓籍男山友30多歲，他與另外4名菲籍同伴一起組隊雪攀，昨天下午15時30分左右，雪霸處協勤志工從水源地往上接觸到患者，初步檢視略為失溫、腳扭傷，但可以行走；消防局申請空勤直升機前往救援，但天候不佳、雲層太厚，無法降落或吊掛，志工協助攙扶至369營地休息等待救援。

▲高山雪季登山意外多，昨有1名菲律賓登山客失足滑落約50公尺深山谷，幸好獲救。（圖／雪霸處提供）

▲高山雪季登山意外多，昨有1名菲律賓登山客失足滑落約50公尺深山谷，幸好獲救。（圖／雪霸處提供）

雪霸處說，同一時間台中市消防局梨山分隊4名隊員抵達管理站、雪霸處武陵站助理巡查員1名與保七第五大隊警察小隊1名等員，共組救援隊前往救援。昨晚由其他登山客及雪霸志工，自七卡山莊走至登山口；台中市消防局梨山分隊認定菲律賓登山客違規，依台中市登山活動管理自治條例開出罰單。

雪霸處強調，登頂雪山頂之前是冰、雪、岩混合的地形，也是歷年來發生滑落墜崖的意外熱點，加上這2天山區持續低溫，將會使軟雪變成硬冰，保證滑到一個不行，請各位務必將雪攀3寶都帶齊，更應該要學會如何使用。雪霸處提醒，雪霸雪季期間高風險路段有：雪山圈谷10.4~10.9K、雪山黑森林8.8K、武陵四秀品田山V型谷、大霸尖山霸基處、大霸線9.6K處等，這些都是過往曾經發生意外，請大家務必謹慎再謹慎，如果沒把握通過，請儘快回頭下山！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一句話引發「量子計算股票大跌」　黃仁勳認錯了
印尼發布最高警戒！　火山大規模噴發
家寧4分鐘聲明「竟有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音
柯文哲怒吼檢察官不要臉　律師曝「恐再多一罪」：自知無力改變
快訊／國軍加薪方案出爐！　最高加1萬2
又有5人雪攀出事了！　申請直升機救援
「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

17歲男「無照雙載」遭左轉車撞飛　車殼零件散落！驚悚畫面曝

基隆某社區地下停車場「自小客車起火」！車頭全燒爛　警消急灌救

19歲賓士男自撞！衝上北市環快分隔島畫面曝　空中翻一圈再撞貨車

高雄公車猛撞「機車捲車底」驚悚畫面曝　騎士噴飛頭胸受傷

再傳山難！5菲律賓登山客攀雪山圈谷　1人墜50米深谷

快訊／台中男酒後叫囂太吵「胸口被刺1刀」　走10公尺倒地慘死

快訊／天母嚴重車禍！垃圾車「四輪朝天」翻覆油漏滿地⋯電線垂落

快訊／台南民宅凌晨竄火！　屋主睡夢中聽見「投擲聲響」

曾與朱國榮聯手　晟楠科技前董座涉二次炒股200萬交保

柯文哲被羈押出現血尿！　半夜被痛醒

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

17歲男「無照雙載」遭左轉車撞飛　車殼零件散落！驚悚畫面曝

基隆某社區地下停車場「自小客車起火」！車頭全燒爛　警消急灌救

19歲賓士男自撞！衝上北市環快分隔島畫面曝　空中翻一圈再撞貨車

高雄公車猛撞「機車捲車底」驚悚畫面曝　騎士噴飛頭胸受傷

再傳山難！5菲律賓登山客攀雪山圈谷　1人墜50米深谷

快訊／台中男酒後叫囂太吵「胸口被刺1刀」　走10公尺倒地慘死

快訊／天母嚴重車禍！垃圾車「四輪朝天」翻覆油漏滿地⋯電線垂落

快訊／台南民宅凌晨竄火！　屋主睡夢中聽見「投擲聲響」

曾與朱國榮聯手　晟楠科技前董座涉二次炒股200萬交保

柯文哲被羈押出現血尿！　半夜被痛醒

「可不可」4／7起下架8款飲品　網哭：桑檸熟成不要走

因應中美戰略競爭？　陸傳增加關鍵金屬儲備

國軍加薪最高1.2萬！　徐巧芯嗆「太少了吧」：堅持國民黨版本　

17歲男「無照雙載」遭左轉車撞飛　車殼零件散落！驚悚畫面曝

估2027前管制不鬆綁　帥過頭：楊金龍希望房價跌2成↑

黃仁勳造訪鴻海展位　輝達GTC響起「Team Taiwan」歡呼

黃仁勳認錯　修正對量子電腦的悲觀預測

藍推反廢死、反戒嚴公投　李進勇指邏輯矛盾：就算通過也沒效力

日本最美「常陸海濱公園粉蝶花」4月中滿開　夢幻藍色花毯別錯過

家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音

藍轟 #剴剴案 民進黨政治操作 #吳崢 斥：國民黨護航蔣萬安、王育敏

社會熱門新聞

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

柯文哲：遭不雅片脅　3隱私檔案曝光

柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席

快訊／天母嚴重車禍！垃圾車「四輪朝天」翻覆

獨／遭指搶救溺水童壓肚CPR　金髮Yuk想告酸民

傳劉振南婉拒接任竹聯幫幫主　2人選浮上檯面

柯文哲嗆檢反被批：說司法迫害太廉價

台南余小妹路段又出事！「斑馬線行人」被撞後腦著地

即／柯文哲首次開庭結束　小草聲援「加油」柯媽、陳佩琪露笑容

奇萊東稜山難1死　律師曝領隊最重下場

安控廠中國進監視器零件改標MIT　遭搜索

更多熱門

相關新聞

奇萊東稜山難1死　律師曝領隊最重下場

奇萊東稜山難1死　律師曝領隊最重下場

一支由17人組成的奇萊東稜登山團發生山難，造成59歲李男不幸罹難，16人受困山中。搜救行動因受到大雪影響被迫中斷，直到20日天氣好轉，才將16人救下山。律師表示，領隊可能面臨過失致死的法律責任。

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

奇萊東稜山難1死16人受困　直升機救援已送8人下山

奇萊東稜山難1死16人受困　直升機救援已送8人下山

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

嘉明湖飄雪！山友身體不適受困　緊急救援

嘉明湖飄雪！山友身體不適受困　緊急救援

關鍵字：

雪霸雪季冷氣團登山登山客失足

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

滋養草莓大福發霉　業者回應了

柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面