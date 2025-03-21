再傳山難！5菲律賓登山客攀雪山圈谷　1人墜50米深谷

▲高山雪季登山意外多，昨有1名菲律賓登山客失足滑落約50公尺深山谷，幸好獲救。（圖／雪霸處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

寒流一波接一波，高山雪景吸引山友絡繹不絕登山。雪山圈谷昨（20日）午發生1名菲律賓籍登山客不慎滑落約50公尺山谷意外，另4名同伴緊急對外求援。雪霸國家公園管理處、志工和台中市消防局等救援團隊，昨晚將5人護送下山；不過，這群登山客違反台中市登山活動管理自治條例，台中市消防局已開出罰單。

雪霸國家公園管理處今天表示，昨中午接獲登山客求援訊息，指有一名外國籍登山客，在攀登雪山圈谷途中、雪山線10.7公里，不慎失足滑落邊坡約50公尺，同伴另4人眼看數百公尺即將登頂，為了安全起見，也打消繼續前行念頭。

雪霸處表示，這名受傷的菲律賓籍男山友30多歲，他與另外4名菲籍同伴一起組隊雪攀，昨天下午15時30分左右，雪霸處協勤志工從水源地往上接觸到患者，初步檢視略為失溫、腳扭傷，但可以行走；消防局申請空勤直升機前往救援，但天候不佳、雲層太厚，無法降落或吊掛，志工協助攙扶至369營地休息等待救援。

雪霸處說，同一時間台中市消防局梨山分隊4名隊員抵達管理站、雪霸處武陵站助理巡查員1名與保七第五大隊警察小隊1名等員，共組救援隊前往救援。昨晚由其他登山客及雪霸志工，自七卡山莊走至登山口；台中市消防局梨山分隊認定菲律賓登山客違規，依台中市登山活動管理自治條例開出罰單。

雪霸處強調，登頂雪山頂之前是冰、雪、岩混合的地形，也是歷年來發生滑落墜崖的意外熱點，加上這2天山區持續低溫，將會使軟雪變成硬冰，保證滑到一個不行，請各位務必將雪攀3寶都帶齊，更應該要學會如何使用。雪霸處提醒，雪霸雪季期間高風險路段有：雪山圈谷10.4~10.9K、雪山黑森林8.8K、武陵四秀品田山V型谷、大霸尖山霸基處、大霸線9.6K處等，這些都是過往曾經發生意外，請大家務必謹慎再謹慎，如果沒把握通過，請儘快回頭下山！