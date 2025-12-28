「絕命雪山」積雪30公分連傳山難　2山友失溫斷氣！友CPR救不回

記者許力方、楊永盛／苗栗報導

入冬最強冷氣團影響，高山降雪深達30公分，雪霸國家公園「雪山西稜」一帶連續傳出山難。12月26、27日，匹匹達山與博可爾草原各發生一起山友失溫意外，兩名男性登山客均出現失溫後無呼吸心跳狀況，同行友人緊急CPR也救不回來，因目前天候惡劣、山區積雪濕滑，救援行動3日攻克仍難以抵達事故處。

▲雪山積雪30公分連傳山難。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



5人爬匹匹達山下雪1男失溫無生跡 直升機無法起飛

雪霸國家公園管理處指出，首起事件發生於12月26日，一名林姓登山客與5名隊友行走雪山西稜路線，自230林道小雪山登山口進入，在匹匹達山一帶疑似失溫昏迷後無呼吸脈搏，經現場同行山友CPR急救，仍未能恢復生命徵象，隊伍緊急求援。

▲2登山團爬雪山，2山友失溫斷氣。



26日下午3時30分，雪管處雪見站接獲通報後，立即協調苗栗縣消防局出勤，但患者狀況急轉直下，已呈沒有呼吸心跳。原規劃27日上午以直升機吊掛，卻因山區大雨與能見度不佳無法起飛，救援人員改由地面挺進，歷經3天仍因山區下雪難行，預估明天才可能接觸林男。另外4名同行山友則已平安下撤紮營休息。

博可爾草原再傳山難 患者半夜失去呼吸心跳

隔日27日，雪山西峰東南側的博可爾草原再傳意外。一名田姓登山客與4名同行者因失溫無力求救，台中市消防局通報後展開行動，但隊伍於28日凌晨回報，患者已在半夜12點多失去呼吸心跳。由於天候持續不佳，目前同樣等待直升機條件允許後進行後續救援。