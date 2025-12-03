　
大陸 大陸焦點 特派現場

罕見奇觀！他登頂第22次拍下老君山「仙氣罩頂」　

記者任以芳／綜合報導

河南洛陽老君山近日再度登上熱搜。一段由北京抖音創作者「航拍男孩」拍攝的4K航拍影片，拍下呈現金頂雲霧被夕陽折射包覆、宛如「靈氣結界」般的奇景，引來網友驚呼「真人版修仙場景」。影片上線短短12小時即突破千萬播放，景區詢問量暴增。

綜合陸媒報導，「航拍男孩」透露，他兩年間前往老君山22次、蹲守19回才拍下這幕珍景，笑稱「比抽SSR卡還難」。終於在12月2日傍晚6時30分左右，捕捉到超級仙氣的空拍鏡頭。

他的空拍鏡頭紀錄大自然神奇一刻，夕陽映照雲海，山間升騰薄霧，與亮燈後的金殿群層層交疊，形成薄霧狀的發光罩結構，無人機升至500米時更呈現大片金光流動景象。「當時手都在抖，避雷針都像金箍棒了。」他事後回憶。

▲▼ 男子22次打卡拍到老君山「靈氣護罩」奇觀，仙氣外掛很罕見！ 。（圖／翻攝 航拍男孩）

▲ 男子22次打卡拍到老君山「靈氣護罩」奇觀，仙氣外掛很罕見。（圖／翻攝 航拍男孩）

「仙境濾鏡」也引發不少網友留言「道友渡劫成功」「建議推出修仙套餐」，更有人戲稱「原來《西游記》片頭不是特效，是實景拍攝」。

氣象專家則給出科學解釋，「神仙特效」可不是隨便就能刷出來的，前日降雨讓山間濕度爆表，傍晚太陽一曬，水分蒸發成霧，加上恰到好處的東南風，把霧氣吹成「碗狀」罩住金殿。這時候夕陽從45度角斜射，霧氣裡的水珠就像無數小稜鏡，把光線折射成流動的金光，這才有了這波「仙氣外掛」。

「第一次看到護罩是在2023年清明，當時以為眼花了。」這位網友「航拍男孩」說自己本職是程式設計師，幾乎把年假全貢獻給了老君山。

下定決心開始「追光者」模式，每次來都帶著三塊滿電電池和五張存儲卡，有時候蹲拍一星期都白跑一趟。也許是老天感應到他執著與毅力，讓他最後拍到夢寐以求畫面，「所有等待都值了！」

