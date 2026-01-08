更生人與家屬收新鞋重啟人生　孩子「踢腳亮鞋」開心比讚

▲更保台中分會今日進行贈鞋活動，12個家庭84人受贈。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

更保台中分會今日舉行贈鞋活動，讓84名更生人與家屬在過年前能夠擁有新鞋新希望，走出重啟人生的第一步。更生人小琪說，入獄時最擔心的是智能障礙的兒子，攢著微薄的錢要替兒子買鞋，收到這份禮物，是非常大的及時雨。

更保台中分會主任委員廖學從先前於監所關懷活動中，看見一位剛出監的更生朋友，腳上僅穿著簡單的藍白拖。當被詢問時，他平靜地說，因服刑多年，鞋子早已發霉，與家人失去聯繫，也無力為自己準備一雙新鞋。

▲▼更生人小琪跟兒子收到鞋子好開心，小琪兒子開心踢腳亮新鞋。（圖／記者許權毅攝）



廖學從因這個畫面思考起，對多數人而言只是日常用品的一雙鞋，對更生朋友來說，卻是重新踏入社會時，最基本也最重要的支持。因此積極向善心企業募集4千雙鞋子，陸續按計劃發放，希望給更生朋友準備一雙能安心行走的鞋，陪伴他們帶著尊嚴與希望，穩穩踏出復歸社會的第一步。

活動今日於台中司法大廈禮堂舉行，法務部長鄭銘謙表示，更生家庭常有弱勢情況，用一雙鞋祝福更生人，未來能走得平順，這次台中活動有84個家庭受贈，這是人生重新的起點。

▲▼本次活動有12個家庭、84人受贈。（圖／記者許權毅攝）



更生人小琪與兒子今日出席代表受贈，小琪是因為家境清寒，誤信詐騙集團所稱的網路兼職，結果被認定洗錢遭判刑入獄。小琪入獄後，仍放心不下智能障礙的兒子，日常所穿的鞋子也因為家境不佳，早就破舊不堪，擔心兒子會因此跌倒受傷，便在所內積攢勞作金，想著出獄後要幫孩子換鞋。

這次因為更保台中分會的活動，讓一家人能在過年前收到這份禮物。小琪感動地說：「謝謝更生保護會台中分會，也謝謝捐贈鞋子的善心企業，這真的是一家人的及時雨，也讓兒子好開心。」

更生保護會台中分會說，更保提供的家支持方案，透過社工每月的家訪與電訪，讓更生人在重新踏上社會的路上不再害怕。有人陪伴、有人傾聽、有人相信她，讓她知道自己不是孤單前行。這雙鞋，不只溫暖了一家人的雙腳，更溫暖了一顆曾經惶恐不安的心，一雙鞋，牽起一個家庭的希望，一條路，連結一段重新開始的人生。