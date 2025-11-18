　
政治

《經濟學人》批「台灣病」　李淳：不是病！台灣經濟表現佳是勳章

▲▼立法院繼續邀請陳建仁總質詢 外交部次長李淳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前駐歐盟代表李淳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

《經濟學人》上周以「台灣病」一文抨擊央行對新台幣匯率政策，並認為新台幣價格偏低，引起社會高度討論。對此，前駐歐盟代表李淳今（18日）於民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》表示，台灣經濟表現亮眼，具備全球競爭力，應是驕傲勳章而不是病，藍白唱衰台灣、惡修《財劃法》將台灣帶向極端，不利台灣發展。

李淳表示，《經濟學人》以大麥克指數為例，認為台幣被低估應升值。但商品價格高低與當地競爭關係有關，因國家而異，無法佐證台幣是否被高估或低估。有非常多證據證明台幣不存在低估問題，央行也與美國財政部發布共同聲明表示不干預匯率。因此，匯率問題應回歸市場機制，穩定才是重要的。

對於經濟學人提出「台灣病」，李淳認為，「台灣病」源於過去的「荷蘭病」一詞。然而，台灣與荷蘭病狀況完全不同，荷蘭病肇因於天然資源，但台灣經濟表現佳，是因有科技競爭力、代工信任感與全球供應鏈關鍵地位，且目前為止尚無明顯競爭者，因此不應是病，而是驕傲的勳章。台灣過去40年來經濟表現皆名列前茅，維持競爭力與人才是關鍵，在野黨唱衰台灣將不利競爭力發展。

此外，針對近期藍白二度惡修《財劃法》，李淳也說，惡修《財劃法》造成大幅舉債，修法過程中幾乎沒有討論長期問題，只想給執政黨難堪、將資源瓜分給藍白執政縣市，產生的缺口黑洞只會債留子孫，更有違憲問題，但憲法法庭目前無法運作，因此不僅債留子孫，更是民主監督機制無法運作，恐將台灣帶向極端。

 
11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

李淳台灣病經濟學人

