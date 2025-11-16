20歲蛇蠍泰女「槍斃警察男友」！偽裝自殺現場　反咬死者家暴

▲警方逮捕死者女友。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國清邁一名警察被發現頭部中彈陳屍於民宅內，當時死者倒在床上，地上有槍，因此警方初步判斷為自殺。然而深入調查並進行屍檢後，案情出現驚人反轉，死者女友犯案後竟將現場偽裝成自殺事件，並偷走金項鍊，只為購買新的iPhone 17 Pro Max與其他貴重物品。

根據Khaosod報導，20歲女嫌趁警察男友熟睡時開槍將其射殺，事後精心佈局偽裝成自殺現場，並竊走死者金項鍊變賣現金購買iPhone 17。泰國警方11日接獲報案，趕往現場後，發現一名警員頭部中槍身亡，陳屍床上，現場遺留手槍，因此初步研判為自殺。

警方深入調查後卻發現疑點重重，透過周邊監視器畫面分析、現場鑑識以及驗屍結果，確認死者是遭到他殺並非自殺。經過縝密偵查，鎖定死者女友涉有重嫌，隨即聲請法院核發拘票進行逮捕。

女嫌犯到案後坦承犯行，她表示，自己與死者交往約2年，但經常遭受嚴重家暴。她說，「他喝醉就會毆打我，還強迫發生激烈性行為」，儘管關係惡化，但她每個月仍會去找1至2次，索取生活費。

案發當日，她因為想要購買iPhone 17，再度前往男友住處，想要跟死者要錢，沒想到卻被拒絕，甚至慘遭毆打。她一氣之下，趁著對方酒後熟睡，取出死者的警用配槍朝他的頭部開火，隨後參考電影情節將現場佈置成自殺假象。

犯案後，嫌犯搜刮死者身上的金項鍊，以30萬銖價格變賣，購入iPhone 17 Pro Max、機車及金飾等物品。她原以為計畫天衣無縫，未料仍被警方識破並遭逮捕。

