3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宇宙橙變玫瑰金？iPhone 17 Pro Max被爆顏色氧化　疑特定批次封膜瑕疵

▲IPhone 17 Pro Max被爆出變色災情。（圖／翻攝Reddir@DakAttack316）

▲IPhone 17 Pro Max被爆出變色災情。（圖／翻攝Reddir@DakAttack316）

記者吳立言／綜合報導

近日在 Reddit 論壇上，一名網友更新他的 iPhone 17 Pro Max 使用情況，指出原本購入的「宇宙橙（Cosmic Orange）」機身，使用數週後竟逐漸轉為「更深的玫瑰金色」，他強調照片未經修圖，並無惡意造假，「造假 iPhone 照片太可悲了吧。」，並考慮前往 Apple Store 要求更換，因為他買的是橙色，不是粉紅機。

相關話題隨即在社群引發討論，推特（X）用戶 @DalgleishGX 指出，這疑似是「陽極氧化鋁外層封膜不良」造成的自然氧化現象。他分析，若封膜密合度不足，鋁合金表面會隨時間氧化，導致色調由橘轉粉。「這批機型氧化層保護力較差，久了就會產生金屬變色。」

另有網友表示目前已看到「至少十支以上」不同使用者的 iPhone 17 Pro Max 出現類似狀況，但也有部分用戶認為變成玫瑰金後「反而更好看」，甚至戲稱是「隱藏版配色」。但也有懷疑者質疑，這些變色照片是否經過人為處理。

截至目前，蘋果尚未針對「宇宙橙 iPhone 17 Pro Max 變玫瑰金」事件發出正式說明。不過多數分析認為，若真為氧化反應所致，問題應僅限於特定批次生產，而非整體品質缺陷。

「宇宙橙」原被視為 iPhone 17 Pro Max 最具辨識度的新色之一，如今卻意外成為「變色風波」的主角。對追求外觀質感的果粉而言，這起事件也再次提醒：即使是頂級金屬工藝，仍須考驗時間與環境的考驗。

