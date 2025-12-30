鄧佳華要出獄了！偷拍女設計師裙底判6月　刑滿倒數10天

▲鄧佳華以手機偷拍女設計師裙下風光，遭判刑6個月。（圖／資料照）

記者黃哲民、葉品辰／桃園報導

網紅「FBI帥哥」鄧佳華偷拍女設計師裙底影像遭判刑確定，因無力繳納18萬易科罰金，於今(2025)年7月10日入監服刑，將於下周五（2026年1月9日）刑滿出獄。

判決指出，案件發生於112年9月8日晚間7時52分，鄧佳華在桃園八德一間髮廊內，持手機偷拍女設計師裙底影像，對方當場察覺異狀，要求他刪除影像並報警處理。警方獲報後到場，將鄧男帶回偵辦，相關監視器畫面也清楚拍下犯行，鄧在應訊時坦承偷拍，遭依無故攝錄他人性影像罪移送桃園地檢署起訴。

檢方審酌，鄧佳華事後還與網紅「吃屎哥」游兆霖合作，拍攝惡搞影片，將偷拍行為包裝成吸引關注的內容，認定其未展現悔意，也未與被害人和解或取得諒解，反而藉事件譁眾取寵，建請法院從重量刑。桃園地方法院一審判處鄧男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；鄧提起上訴後，於114年5月遭合議庭駁回，全案判決確定。

由於鄧佳華無力繳納18萬元罰金，於114年7月10日入桃園監獄服刑，其間家屬一度聯繫不上人，母親甚至向派出所報案協尋，後來才得知他已因案件入監。其後鄧被移監至屏東監獄執行刑期，服刑滿6個月後，將於2026年1月9日刑滿出獄。