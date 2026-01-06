　
社會 社會焦點 保障人權

偷拍瞎扯「未外流傷害輕微」　繼父想免牢飯被打臉

記者黃翊婷／新北報導

男子阿偉（化名）有多項前科，先前他因偷拍再婚配偶的孩子，被法院判處有期徒刑6個月確定；但他向法院聲明異議，強調本案照片沒有外流，「被害人所受損害輕微」，希望能爭取易科罰金或易服社會勞動的機會。法官日前審理之後，認為檢察官執行沒有不當之處，最終裁定駁回。

▲▼監獄，鐵籠，出獄，受刑人，法律，更生人。（圖／視覺中國）

▲阿偉希望獲得易刑處分，但法官沒有採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿偉2021年間因洗錢及幫助詐欺案件，被法院判處有期徒刑3個月確定，2022年5月易科罰金執行完畢；同年間他又涉犯妨害自由、妨害秩序案件，被法院判處有期徒刑6個月、4個月確定，2023年7月易科罰金執行完畢；接著，他再犯本案妨害秘密罪，被法院判處有期徒刑6個月確定。

阿偉向法院聲明異議，強調妨害秘密案件中的照片沒有外流，「被害人所受損害輕微」，執行檢察官卻不准他易科罰金或易服社會勞動，顯然有裁量權逾越的瑕疵。

不過，法官認為，阿偉身為繼父，卻趁著同住期間偷拍被害人，對被害人造成終生無法彌補的傷害，而且他犯後否認犯行，未見悔改，若易科罰金或易服社會勞動，恐怕難收矯正及維持法秩序之效。

法官表示，檢方不准阿偉易刑處分，裁量所依據的事實與卷內事證相符，也與刑法第41條第1項但書、第4項的裁量要件具備合理關連，並無違法裁量或裁量瑕疵，最終認定阿偉的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
(四) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(五) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蒐證外遇小心踩雷！手機翻拍曖昧訊息也恐觸法

現代外遇證據多半藏在手機裡，如果以自己的手機翻拍對方的通訊紀錄、鹹濕照片存證，會不會也違法？在大眾認知裡，我們都清楚偷拍他人裙底、裸照屬於犯罪行為，然而，在討論抓姦、抓外遇時，卻時常會自行把這些侵犯另一半隱私的行為「除罪」，將竊錄來的證據「合理化」。

偷拍女設計師裙底判6月　鄧佳華1/9出獄

人妻超商抓偷拍狂！身分竟是台南警

人妻遭下藥性侵偷拍上網　兇手竟是老公

日男爽「一夫多妻」！養女變後宮

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

