偷拍瞎扯「未外流傷害輕微」　繼父想免牢飯被打臉

男子阿偉（化名）有多項前科，先前他因偷拍再婚配偶的孩子，被法院判處有期徒刑6個月確定；但他向法院聲明異議，強調本案照片沒有外流，「被害人所受損害輕微」，希望能爭取易科罰金或易服社會勞動的機會。法官日前審理之後，認為檢察官執行沒有不當之處，最終裁定駁回。

判決書中記載，阿偉2021年間因洗錢及幫助詐欺案件，被法院判處有期徒刑3個月確定，2022年5月易科罰金執行完畢；同年間他又涉犯妨害自由、妨害秩序案件，被法院判處有期徒刑6個月、4個月確定，2023年7月易科罰金執行完畢；接著，他再犯本案妨害秘密罪，被法院判處有期徒刑6個月確定。

阿偉向法院聲明異議，強調妨害秘密案件中的照片沒有外流，「被害人所受損害輕微」，執行檢察官卻不准他易科罰金或易服社會勞動，顯然有裁量權逾越的瑕疵。

不過，法官認為，阿偉身為繼父，卻趁著同住期間偷拍被害人，對被害人造成終生無法彌補的傷害，而且他犯後否認犯行，未見悔改，若易科罰金或易服社會勞動，恐怕難收矯正及維持法秩序之效。

法官表示，檢方不准阿偉易刑處分，裁量所依據的事實與卷內事證相符，也與刑法第41條第1項但書、第4項的裁量要件具備合理關連，並無違法裁量或裁量瑕疵，最終認定阿偉的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

