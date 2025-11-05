被爆曾說鄭麗文「膿包」　金溥聰現身台北地院：遭曲解

記者黃哲民／台北報導

新北市長侯友宜競選2024年總統時的競辦執行長金溥聰，不滿被前立委蔡正元、名嘴陳文茜指稱是做假民調的「藍白破局戰犯」，告蔡、陳2人求償共600萬元，台北地院今（5日）開庭。針對蔡正元表示，金曾批國民黨新任主席鄭麗文是「膿包」，金否認，反擊蔡2人於選戰期間持續惡意污衊，法官諭知辯論終結，訂於下月（12月）19日上午11點宣判。

▲金溥聰（右）不滿被說成2024年總統選舉「藍白破局戰犯」，告蔡正元、陳文茜求償共600萬元，台北地院今（5日）開庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

蔡正元開完庭不受訪，金溥聰則澄清，蔡所提侯友宜選總統民調排名第3，是2023年7月舊資料、「我當時剛接任競辦執行長」，但同年10月、11月選戰末期，侯民調已升至第2，金強調，國民黨若要重返執政，須「開大門、走大路，用正派方式，才能贏回中間選民、年輕選民支持」。

▲前立委蔡正元被金溥聰提告求償600萬元，今（5日）到台北地院出庭，揭對方曾說新任國民黨主席鄭麗文是「膿包」的往事。（圖／記者黃哲民攝）

北院審理本案1年多，法官今開庭最終辯論，力促親自出庭的金溥聰、蔡正元與各自律師簡要發言，不必重複先前說過很多次的話，金、蔡仍舊壓抑不住地口若懸河，加上律師不斷補充，庭訊約1個小時結束。

金溥聰強調，當年絕沒反對藍白合，他堅持侯友宜為正、柯文哲為副，侯民調雖落後，但柯民調因樣本加權扭曲結果而排第2，所以他主張先提升侯實力再談合作，選舉結果侯贏柯100多萬票，「證明我是對的」。

金溥聰說，蔡和陳文茜不支持侯，就說他反對藍白合，儘管他一再澄清，2人仍屢次捏造不實指控污衊他、顯出於惡意，他力爭清白、堅持到底，「不只為我，也為我的家人」，他從政謹守分際、不逾矩，選後才提告，也是以選舉為重。

▲金溥聰庭訊否認說過鄭麗文是膿包，自認遭曲解。（圖／記者黃哲民攝）

金的律師說蔡、陳2人在政論節目造謠金破壞藍白合，蔡又PO文污衊金以鬥爭見長、充滿詐術，「是反對在野合作的怪人」，蔡的社群粉絲數超過100萬，金是公眾人物，遭蔡、陳2人不實言論破壞名譽，造成難以挽救的損害。

蔡正元自稱，事發當時YouTube加臉書共僅20多萬粉絲，沒金的律師說得那麼誇張，他強調本案評論重大國家公益事務，「我對金溥聰個人沒興趣」，金身為侯友宜總統選戰總操盤手、最後決策者，「金說沒阻擋『藍白合』，沒人相信，我也不信」，金最經典的破壞，就是提出被稱為「遊覽車初選」的機制。

蔡強調自己沒要求藍白合誰正誰副，但侯友宜選總統得票數，少於同時開票的國民黨不分區立委得票總數，也比韓國瑜前1屆選總統得票少，代表金的作法使侯流失選票，鄭麗文當時反對金，還被金罵「膿包」，鄭如此當選國民黨主席，「證明金的想法，跟國民黨大多數人不同」。

▲陳文茜被金溥聰提告要求與蔡正元連帶賠償，她從沒出庭，日前PO文分享自己與病魔對抗的心情。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

蔡的律師說蔡本案評論依據媒體報導、當面向蕭旭岑求證等結果，目的是關心並希望國民黨勝選，毫無破壞金溥聰名譽的真實惡意。

陳文茜本案從沒出庭，她委任律師主張金溥聰的指控空泛且臆測，卻要求賠償並下架節目，無異於透過司法箝制公共言論，違反比例原則。

金強調從沒說鄭麗文是「膿包」、卻遭曲解，他更正陳文茜當時較支持郭台銘、並非柯文哲，「這部分我說得不夠精準」，但不能因支持對象不同，就任意污衊，侯在總統選戰後期民調確實領先柯文哲升至第2，柯才因此願談合作。

蔡正元指出，鄭麗文當時跳出來否認自己是「膿包」、被金溥聰說到的人還有羅智強，且金做的民調，侯確實排第3，蔡諷金「何必說謊」、莫非想欺法官不懂，陳的律師也重申金臆測陳支持郭台銘，但提告的附件從沒提到此事。

本案源於去年（2024年）1月13日，國民黨「侯康配」輸掉總統大選，蔡正元之後分別在陳文茜主持的電視政論節目，以及自己臉書PO文，指稱金溥聰是藍白合最大阻礙、做假民調欺騙國民黨，還罵「沒有馬英九，你金溥聰根本是垃圾」等語。

金溥聰回應蔡正元的說法「捏造事實、血口噴人」，告蔡求償4件言論各150萬元精神慰撫，共600萬元，其中2件要求陳文茜連帶賠償。蔡堅稱對可受公評之事合理評論，陳說主持節目沒附和蔡個人看法，均拒絕賠償。