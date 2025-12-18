勞保投保上限被鎖9年了　王婉諭籲推動3改革：政府別再害怕資方

▲時代力量黨主席王婉諭 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會今（18日）逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。時代力量黨主席王婉諭表示，台灣勞工平均領到的勞保年金只有19,344元，就算加上勞退的6,332元，也難以因應物價，政府長期忽視「費率過低」的問題又不敢得罪資方，勞保應盡快調整費率、解凍投保上限、建立保障基礎年金。才能讓國人老有所終、不再為退休生活擔驚受怕的未來。

王婉諭表示，她發現很多人沒意識到，無論你的月薪多少錢，對勞保來說最多都只有45800元。勞保的投保上限，已經被鎖在這個數字長達九年了。這代表就算連續工作40年，平均月薪遠超過45800元，最後領到的退休金也很難達到3萬元。這可能越來越多人不敢生小孩的原因之一。畢竟當退休金連「養活自己」都有困難，誰還有勇氣去養下一代？

王婉諭指出，對很多年輕人來說，當他成為了小主管，月薪拚到了5、6萬，覺得自己終於有能力成家、養小孩的時候。心裡馬上就會湧現另一個恐懼：如果把收入全部拿去付房貸、養小孩，那我自己老了以後怎麼辦？更不用說，對於只領「基本工資」或是被迫接受「高薪低報」的勞工朋友而言，他們退休後的日子，恐怕連維持最基本的「生存」都有問題。

王婉諭說明，為什麼台灣勞工平均領到的勞保年金這麼低，只有19,344元，就算加上勞退的6,332元，也很難應付不斷飆升的物價？第一、長期忽視「費率過低」的問題。勞保從開辦以來，費率設定就遠低於精算結果，收進來的保費根本不足以支付承諾的年金，所以保費級距越高，虧損反而越多。

第二、是政府害怕得罪資方。在勞保的保費結構裡，雇主必須負擔70%，一旦要求提升天花板，企業的人事成本就會隨之增加。過去政府曾試圖將投保薪資上限微調至48,200元，但這樣的小幅度調整，馬上獲得工商團體的激烈反對。在龐大的資方壓力之下，政府選擇了妥協。

王婉諭表示，立法院將要審查《勞保條例》的修法草案，勞動部也公開坦承，勞保的級距設定有些問題。但是，朝野仍然缺乏面對問題的勇氣。這次的修法仍聚焦「撥補」的制度化，而不是改革。但撥補只是「續命」，不是「治病」。如果不把制度修好，再多的錢投進去，還是杯水車薪。

王婉諭直言，有權力的人，請拿出魄力儘速提出修法，務實推動三大改革：第一，誠實面對費率不足的真相。因為如果不調整費率，勞保基金就會繼續處於「入不敷出」的失血狀態，破產危機永遠無法解除。第二，解凍塵封已久的投保上限。因為如果不打開天花板，中產階級的退休金永遠不夠用，更是變相縱容雇主高薪低報。

第三，建立保障底層的基礎年金。因為如果沒有這層樓地板，許多弱勢長輩在老年時，將連最基本的「生存」都面臨困難。王婉諭表示，唯有三管齊下，才能撐起一個讓所有國民都能老有所終、不再為退休生活擔驚受怕的未來。