「同事12點下班操爆」菜鳥裸辭了　過來人忍3年：年薪400萬無法離職

▲原PO看到同事忙到深夜才下班，讓他想裸辭了。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

科技業競爭激烈、工時長壓力大，讓不少新人撐不到三個月就萌生退意。一名網友坦言，進公司時間不長就想裸辭，看到部門同事天天加班到深夜11、12點，有時晚上10點還要開會，就怕自己未來也要過著爆肝人生。文章曝光後，網友熱議「在GG做三個月...閃人路過」、「硬撐到生病絕對不划算」。



一名工程師在Dcard吐露心聲，他在某IC設計公司上班，還是菜鳥身分的他已經萌生裸辭的想法，需on call待命，同部門的人每天忙到晚上11至12點，甚至偶爾晚上10點還要開會，讓他越想越不對勁，「可以想見未來的光景是如何？」

原PO坦言，他已經開始準備新履歷，但目前思索著「該什麼時候提離職，剛好再一陣子也要過年了」，因此求問過來人是否可以給予看法，同時也發問「在科技業同一份工作，做不到三個月就離職的人多嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網勸：身心靈比工作更重要

底下網友熱議，「沒事，身心有壓力就離職，硬撐到生病絕對不划算，我也打算裸辭+1」、「現在年末不好找，沒那麼急通常是3月再換工作」、「在GG做三個月...閃人路過」、「壓力太大就跑吧，身體健康比什麼都重要」、「緯創我待不了兩個月」、「不是在真一線，也是早9上班、晚10或11點下班，剛開始也撐不太住，做了3年薪水快400萬，瞬間沒辦法離職」、「我前三份都不超過半年，我不會寫到履歷裡」。