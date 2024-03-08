接任龍潭敏盛醫院院長　張長榮：深耕社區醫療服務

▲張長榮接任龍潭敏盛醫院院長。（圖／龍潭敏盛提供）

記者楊淑媛／桃園報導

敏盛醫療體系龍潭敏盛醫院8日舉行新、卸任院長交接典禮，由敏盛醫療體系副執行長張長榮接任新任院長。張長榮說，扮演社區居民健康守護神是龍潭敏盛醫院的重要責任，除將於各里陸續開辦義診，並打造更全面、更優質的醫療服務團隊，強化與社區的互動，讓龍潭敏盛醫院成為社區永續的健康中心。

張長榮是雲林子弟，年紀輕，擁有美國南加大管理研究所碩士高學歷，為人處事積極、執行力強，曾擔任過大園敏盛院長並現任敏盛醫療體系副執行長等職務，因熱衷地方公益，亦曾任桃園縣民防總隊守望相助副大隊長職務，長年帶領敏盛醫療體系志工隊，表現卓越，年年獲政府相關單位表揚。

▲張長榮接任龍潭敏盛醫院院長，地方人士出席熱絡。（圖／龍潭敏盛提供）

張長榮也感謝歷任院長及陳志忠前院長在過去期間，領導龍敏敏盛醫院深耕社區服務，積極參與社區活動，建立起醫院和社區居民之間更緊密的聯繫，強調其將繼續深耕社區服務，並積極推動醫院社團法人化專案；並以其在經營管理方面的經驗，為龍潭敏盛醫院打造更全面、更優質的醫療服務團隊，強化與社區的互動，同時透過社團法人化專案，讓龍潭敏盛醫院成為社區永續的健康中心。

龍潭敏盛醫院在地耕耘36年，從102年起致力於醫養護融合模式的營造。包括敏盛醫療體系楊敏盛總裁、張楊全副總裁」立委呂玉玲團隊、龍潭區市議員徐玉樹、張肇良、劉熒隆、龍潭區民防中隊徐旺廷中隊長等人士出席院長交接典禮，展現張長榮的寬廣人脈。