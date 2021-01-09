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為臥床病患洗頭…抒解病苦　敏盛美髮志工劉月花：助人很幸福

▲敏盛美髮志工劉月花認為助人很幸福。（圖／陳燕秋提供）

▲桃園敏盛醫院愛心志工美髮服務站。（圖／陳燕秋提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為臥床的病患洗好、吹乾頭髮，看到他們在飽受病苦之際，露出難得舒適的神情，真的很開心！在桃園經營美髮店多年的美髮師劉月花，8年前到桃園敏盛醫院看診時，獲悉院方有成立愛心志工美髮服務站，主動加入美髮志工，多年來，劉月花於為病患服務中，感受到愛心加一技之長，讓她心靈富足。▲敏盛美髮志工劉月花認為助人很幸福。（圖／陳燕秋提供）

▲劉月花(右二)接受劉宜廉院長表揚。（圖／陳燕秋提供）

劉月花14歲就從美髮學徒做起、以紮實美髮技術進入美髮行業，並自己創業經營美髮店，到今年已經邁入第50年。她說，敏盛醫院的愛心志工美髮服務站，位於醫院的地下室1樓，8年前她到敏盛醫院看診時，無意間獲悉，主動加入成為美髮志工。

▲敏盛美髮志工劉月花認為助人很幸福。（圖／陳燕秋提供）

▲為臥床病患洗髮…抒解病苦。（圖／陳燕秋提供）

自此，她定期到醫院服務病患及院內同仁，經由美髮服務和話聊，感受到原來人生有許多不一樣的人和事，讓她感受到人生無常，珍惜當下，行善即時的至理。劉月花在從事志工服務的過程，更發現自己的擁有，尤其是，多次受患者家屬要求，到病房為那些行動不便的病人服務，更讓劉月花覺得自己的人生價值。

對於臥床的人，家人如何為她們洗頭是一件很辛苦的事？但是，劉月花說，愛心加上美髮的專業技術，讓她們服務往往很到位，看到臥床病患洗好頭、吹乾髮，身心舒服務的神情，劉月花覺得助人很幸福！

桃園敏盛愛心志工美髮服務站，由敏盛醫療體系副執行長張長榮發起，目前該站的美髮志工有22人，其中男性4人、女性18人，成員有：劉月花、謝心慈、王文銀、黃鈺棋、林雪華、蘇愛珠、蔡守富、林秋雲、侯劉素珍……等，成員們都有開店，由敏盛志工隊督導陳燕秋管理和排班，美髮志工每週志願來敏盛美髮服務站服務，全部不支薪，服務所得全數捐做公益。

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