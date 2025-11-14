星巴克福吉茶那堤最強平替？！網友狂推「焙茶咖啡拿鐵」　買一送一直接掃貨

▲網友發起「第一屆《Threads 喝過最好喝沖泡咖啡》大賽」，吸引許多咖啡控熱烈參與討論，分享自己心目中的「第一名」。（圖／翻攝自Threads，以下同）

消費中心／綜合報導

「我自行宣布第一屆《○○○○大賽》」最近在Threads上掀起熱潮，從《最受歡迎超商麵包》到《生活智慧王》，幾乎任何主題都能發文，成為網友展開創意討論的流行文，紛紛藉此分享自己「心中之最」。就有咖啡控以此為靈感，高喊「第一屆《threads喝過最好喝沖泡咖啡》大賽正式開始」，吸引了其他愛好者熱烈參與「選手提名」，令人意外的是，在這場沒有評審、全靠口碑的評選中，奪得最多好評的黑馬，竟是一款新推出的「焙茶咖啡拿鐵」，不僅在社群上引發話題，更被網友形容為「星巴克福吉茶那堤最強平替」。

發起這場咖啡大賽的原PO笑稱自己是「咖啡成癮」，因此發文號召網友趕快推薦給他，留言區也迅速湧入各款「選手名單」，其中雀巢的「焙茶咖啡拿鐵」出現頻率最高，幾乎被網友一致推爆，紛紛留言表示：「原本都喝日本的咖啡，昨天同事給我一包雀巢焙茶咖啡拿鐵 沒想到超好喝！聽說是鹿兒島焙茶粉，真的很香」、「焙茶味超香啊 還很便宜」，還有人提到「這好喝！我是看到買一送一貪小便宜才買 意外的好喝，焙茶味很香有夠愛」，行動派更是被推坑成功，直呼「焙茶味道很舒服」，喝完立刻決定趁促銷再衝回去掃貨。

▲▼貼文引起熱烈回應，留言區幾乎被雀巢「焙茶咖啡拿鐵」洗版

全新上市的雀巢「焙茶咖啡拿鐵」搭上近期正夯的流行風潮，從手搖飲到超商飲品，焙茶拿鐵成為受關注的風味之一，不少品牌紛紛推出相關品項，但市面上多半是「焙茶＋牛奶」的組合，能把焙茶、咖啡與奶香一次融合的即溶咖啡，幾乎沒有，雀巢這次直接創新，把三者結合成全新比例，喝起來更有層次感，也填補了市場上「這一味」的空缺。

這款新品採用日本鹿兒島直送焙茶粉，鹿兒島為九州主要茶葉產區，氣候與地勢造就茶葉特有的香氣，主打無添加香料，以自然焙火的茶香與咖啡濃厚風味融合，打造出溫潤療癒的新滋味，「咖啡＋奶＋焙茶」的完美比例，只要沖泡熱水，不到一分鐘就能即刻享受，擄獲上班族和咖啡控的味蕾，是今年秋冬不能錯過的飲品。除了大推「沒有添加色素香料，喝起來不會有化學味 」，網友更大方分享「喜歡濃一點的一次兩包下去，極讚」、「很像星巴克福吉茶那堤加一份濃縮」，在家也能輕鬆享受媲美咖啡店的隱藏版升級喝法。

▲有網友認為，「焙茶咖啡拿鐵」喝起來很像「星巴克福吉茶那堤」。

隨著社群討論持續升溫，目前雀巢「焙茶咖啡拿鐵」已於全聯、momo購物網及各大量販通路陸續上架開賣，近期全聯祭出買一送一限時優惠，換算單杯銅板價格超親民，風味更被封為「平替版福吉茶拿鐵」，高CP值吸引不少人囤貨，毫不猶豫直接入手。想趁熱試試這款社群爆紅的咖啡新滋味，趕緊衝一波，錯過的話，可能會後悔沒多囤幾盒！