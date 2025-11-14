　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

星巴克福吉茶那堤最強平替？！網友狂推「焙茶咖啡拿鐵」　買一送一直接掃貨

雀巢,焙茶咖啡拿鐵,咖啡,鹿兒島直送,星巴克福吉茶拿鐵,隱藏喝法,平替,Threads（圖／翻攝自Threads）

▲網友發起「第一屆《Threads 喝過最好喝沖泡咖啡》大賽」，吸引許多咖啡控熱烈參與討論，分享自己心目中的「第一名」。（圖／翻攝自Threads，以下同）

消費中心／綜合報導

「我自行宣布第一屆《○○○○大賽》」最近在Threads上掀起熱潮，從《最受歡迎超商麵包》到《生活智慧王》，幾乎任何主題都能發文，成為網友展開創意討論的流行文，紛紛藉此分享自己「心中之最」。就有咖啡控以此為靈感，高喊「第一屆《threads喝過最好喝沖泡咖啡》大賽正式開始」，吸引了其他愛好者熱烈參與「選手提名」，令人意外的是，在這場沒有評審、全靠口碑的評選中，奪得最多好評的黑馬，竟是一款新推出的「焙茶咖啡拿鐵」，不僅在社群上引發話題，更被網友形容為「星巴克福吉茶那堤最強平替」。

發起這場咖啡大賽的原PO笑稱自己是「咖啡成癮」，因此發文號召網友趕快推薦給他，留言區也迅速湧入各款「選手名單」，其中雀巢的「焙茶咖啡拿鐵」出現頻率最高，幾乎被網友一致推爆，紛紛留言表示：「原本都喝日本的咖啡，昨天同事給我一包雀巢焙茶咖啡拿鐵 沒想到超好喝！聽說是鹿兒島焙茶粉，真的很香」、「焙茶味超香啊 還很便宜」，還有人提到「這好喝！我是看到買一送一貪小便宜才買 意外的好喝，焙茶味很香有夠愛」，行動派更是被推坑成功，直呼「焙茶味道很舒服」，喝完立刻決定趁促銷再衝回去掃貨。

雀巢,焙茶咖啡拿鐵,咖啡,鹿兒島直送,星巴克福吉茶拿鐵,隱藏喝法,平替,Threads（圖／翻攝自Threads）

雀巢,焙茶咖啡拿鐵,咖啡,鹿兒島直送,星巴克福吉茶拿鐵,隱藏喝法,平替,Threads（圖／翻攝自Threads）

▲▼貼文引起熱烈回應，留言區幾乎被雀巢「焙茶咖啡拿鐵」洗版

雀巢,焙茶咖啡拿鐵,咖啡,鹿兒島直送,星巴克福吉茶拿鐵,隱藏喝法,平替,Threads（圖／業者提供）

全新上市的雀巢「焙茶咖啡拿鐵」搭上近期正夯的流行風潮，從手搖飲到超商飲品，焙茶拿鐵成為受關注的風味之一，不少品牌紛紛推出相關品項，但市面上多半是「焙茶＋牛奶」的組合，能把焙茶、咖啡與奶香一次融合的即溶咖啡，幾乎沒有，雀巢這次直接創新，把三者結合成全新比例，喝起來更有層次感，也填補了市場上「這一味」的空缺。

這款新品採用日本鹿兒島直送焙茶粉，鹿兒島為九州主要茶葉產區，氣候與地勢造就茶葉特有的香氣，主打無添加香料，以自然焙火的茶香與咖啡濃厚風味融合，打造出溫潤療癒的新滋味，「咖啡＋奶＋焙茶」的完美比例，只要沖泡熱水，不到一分鐘就能即刻享受，擄獲上班族和咖啡控的味蕾，是今年秋冬不能錯過的飲品。除了大推「沒有添加色素香料，喝起來不會有化學味 」，網友更大方分享「喜歡濃一點的一次兩包下去，極讚」、「很像星巴克福吉茶那堤加一份濃縮」，在家也能輕鬆享受媲美咖啡店的隱藏版升級喝法。

雀巢,焙茶咖啡拿鐵,咖啡,鹿兒島直送,星巴克福吉茶拿鐵,隱藏喝法,平替,Threads（圖／翻攝自Threads）

雀巢,焙茶咖啡拿鐵,咖啡,鹿兒島直送,星巴克福吉茶拿鐵,隱藏喝法,平替,Threads（圖／翻攝自Threads）

▲有網友認為，「焙茶咖啡拿鐵」喝起來很像「星巴克福吉茶那堤」。

隨著社群討論持續升溫，目前雀巢「焙茶咖啡拿鐵」已於全聯、momo購物網及各大量販通路陸續上架開賣，近期全聯祭出買一送一限時優惠，換算單杯銅板價格超親民，風味更被封為「平替版福吉茶拿鐵」，高CP值吸引不少人囤貨，毫不猶豫直接入手。想趁熱試試這款社群爆紅的咖啡新滋味，趕緊衝一波，錯過的話，可能會後悔沒多囤幾盒！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

星巴克福吉茶那堤最強平替？！網友狂推「焙茶咖啡拿鐵」　買一送一直接掃貨

【廣編】双響泡現身電競盛會《WIRFORCE》試吃活動吸引玩家熱烈參與

蝦皮購物以科技強化消費者保護　榮獲數發部「友善電商」肯定

7-11推「大亨堡隱藏吃法」加可樂果　全家聯名稻町家咖哩新品開賣

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

燒仙草、霜淇淋、咖啡「買1送1」　超商周末3天優惠懶人包

【廣編】全台首創赫雷斯雪莉桶熟成金門高粱　限量「創世者皇者雪莉」再創稀世逸品

【廣編】AQUOS sense10智慧手機首登場　以「半步先行」理念引領日系智慧科技新潮流

【廣編】和泰yoxi車隊再奪「金輪獎特優」最高榮譽　全新門牌掃描辨識功能上線

漢堡王「捲捲德腸堡」年末回歸　繼光香香雞推聯名追劇餐

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

星巴克福吉茶那堤最強平替？！網友狂推「焙茶咖啡拿鐵」　買一送一直接掃貨

【廣編】双響泡現身電競盛會《WIRFORCE》試吃活動吸引玩家熱烈參與

蝦皮購物以科技強化消費者保護　榮獲數發部「友善電商」肯定

7-11推「大亨堡隱藏吃法」加可樂果　全家聯名稻町家咖哩新品開賣

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

燒仙草、霜淇淋、咖啡「買1送1」　超商周末3天優惠懶人包

【廣編】全台首創赫雷斯雪莉桶熟成金門高粱　限量「創世者皇者雪莉」再創稀世逸品

【廣編】AQUOS sense10智慧手機首登場　以「半步先行」理念引領日系智慧科技新潮流

【廣編】和泰yoxi車隊再奪「金輪獎特優」最高榮譽　全新門牌掃描辨識功能上線

漢堡王「捲捲德腸堡」年末回歸　繼光香香雞推聯名追劇餐

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

天香樓大閘蟹料理開賣　新菜「禿黃油撈飯」僅用蟹黃蟹膏製作

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

消費熱門新聞

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

三商炸雞開賣墨西哥醬辣雞腿　限時買1送2

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

7-11新門市「拿了就走」結帳、取貨都免等店員

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

蝦皮購物榮獲數發部「友善電商」肯定

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

木村拓哉戴黑框現身異世界！

Popeyes「松露炸雞薯條」冬季限定上市

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

更多熱門

相關新聞

哈根達斯巧酥冰淇淋Threads推爆

哈根達斯巧酥冰淇淋Threads推爆

甜點控的冬季福利！哈根達斯、全家推出期間超誘人限定新品，像是「巧酥系列」已在Threads被網友狂推爆；另外還有攜手「褲褲兔」的「起司蛋糕霜淇淋」，完全不容錯過！

開始上班後「喝爆手搖飲」！網懂：就是很紓壓

開始上班後「喝爆手搖飲」！網懂：就是很紓壓

營業40年！竹北排隊名店「貼頂讓紅紙」

營業40年！竹北排隊名店「貼頂讓紅紙」

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

關鍵字：

雀巢焙茶咖啡拿鐵咖啡鹿兒島直送星巴克福吉茶拿鐵隱藏喝法平替Threads

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面