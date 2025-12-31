桃機一航廈行動電源自燃！旅客「慌忙甩包」　左手燒傷送醫

▲許姓旅客隨身背包內的行動電源自燃起火，連忙將包包放置在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園國際機場第一航廈昨(30日)晚間發生一起旅客行動電源自燃事件，現場航警及消防人員發現後立即上前處置，幸火勢並未進一步擴大影響航廈，但該名許姓旅客左手仍有輕微燙傷，後續由警方協助送往醫院治療，經簡易包紮後確認沒有大礙即自行離去。

航空警察局指出，30日晚間10時35分許，保安警察大隊員警接獲勤務指揮中心通報，指第一航廈出境大廳疑似有人燃放煙火。員警立即趕赴現場查處，經查並無燃放煙火情形，而是1名許姓出境旅客隨身側背包內的行動電源鋰電池發生自燃。

航警表示，許姓旅客發現異狀後，立即將側背包放置於地面，員警隨即封鎖現場，疏導周邊旅客，確保機場安全，並同步通報機場消防隊到場協助。消防人員將鋰電池取出置於水桶中冷卻後，火勢未再延燒，現場迅速獲得控制。本案造成許姓旅客左手輕微燙傷，航警陪同其前往聯新醫院就醫，經簡易包紮後已無大礙，隨後自行離去。

航空警察局呼籲，旅客攜帶鋰電池及行動電源時，應妥善保管並避免擠壓或受損，搭機前也應確認相關攜帶規定，以防發生自燃等危險狀況，確保自身及其他旅客的飛航與公共安全。

桃園機場也提醒，適逢元旦疏運期間，旅客搭乘航班前應檢查隨身鋰電池是否有破損、膨脹或異常情形，並妥善收納，依照規定，行動電源須隨身攜帶，禁止託運；搭載鋰電池之充電式風扇亦同。另外，鉛酸電池未符合航空運輸 IATA A67 條款者，全面禁止隨身攜帶或託運上機。桃機指出，旅客登機後務必依照航空公司規定，航程中全程禁止使用行動電源與備用鋰電池，也不能為其充電；所有行動電源和備用電池必須隨身攜帶。